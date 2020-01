Sikap Trump Runtuhkan Harga Minyak Mentah

INILAHCOM, New York - Pernyataan Presiden Donald Trump bahwa Washington akan menjatuhkan sanksi pada Teheran dengan serangan militer lain seperti yang ditakuti oleh beberapa investor.

Harga minyak merosot pada penutupan perdagangan hari Rabu (8/1/2020). Komentar Trump pada Rabu pagi datang setelah serangan roket Iran terhadap pasukan Amerika di Irak gagal menghancurkan infrastruktur energi utama yang dapat mengganggu pasokan minyak mentah global.

Trump juga menegaskan dalam pidatonya di Gedung Putih bahwa tidak ada orang Amerika yang dirugikan selama pemboman.

Teheran meluncurkan lebih dari selusin rudal balistik terhadap beberapa pangkalan militer yang menampung pasukan AS pada dini hari Rabu pagi, menurut pejabat Pentagon.

Benchmark internasional, minyak mentah Brent turun 4% menjadi US$65,54 per barel, pembalikan yang ditandai setelah pada awalnya naik lebih dari 4% segera setelah berita serangan.

Lonjakan awal sebagai respons terhadap berita serangan itu mengirim Brent ke posisi tertinggi US$71,75 per barel - tertinggi sejak September 2019.

Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun US$3,09, atau 4,9%, menjadi US$59,61 per barel, menandai pertama kalinya di bawah US$60 per barel sejak 16 Desember.

Level penutupan itu menandai penurunan tajam dari lonjakan 4,5% awal minyak mentah WTI dalam perdagangan semalam, ketika mencapai US$65,65 per barel dan level tertinggi sejak April.

Meskipun Trump berjanji bahwa AS akan menanggapi serangan Iran dengan "menghukum sanksi ekonomi," para pedagang menganggap berita itu lebih bersifat dovish dan sebuah langkah menuju de-eskalasi.

"Demam Iran telah pecah secara signifikan," kata John Kilduff, Mitra Pendiri di Again Capital seperti mengutip cnbc.com.

"Kami semua bertanya-tanya apakah akan ada beberapa off-ramp dicapai atau diambil oleh berbagai pihak: Iran mengambil pertama dengan serangan terbatas mereka, Presiden Trump hanya mengambilnya sekarang. Sebagai hasilnya, kami memiliki rasa takut yang jauh lebih sedikit di pasar ini."

Menyusul kenaikan awal semalam, minyak mundur dari tertinggi di awal sesi untuk berubah menjadi negatif karena menjadi jelas tidak ada infrastruktur energi yang ditargetkan. Tidak ada laporan tentang korban sejauh ini, sehingga para pedagang percaya bahwa mungkin tidak akan ada konflik yang lebih luas antara AS dan Iran yang dapat menghambat aliran minyak.

Serangan rudal itu terjadi hanya beberapa jam setelah pemakaman Jenderal Iran Qasem Soleimani pada hari Selasa. Komandan militer tewas oleh pesawat tak berawak AS di Bandara Internasional Baghdad akhir pekan lalu, memicu ketegangan yang sudah pahit antara Washington dan Teheran di wilayah tersebut.

Peningkatan terbaru telah memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah, dengan para peserta pasar energi semakin khawatir dampak tersebut dapat segera mengganggu pasokan minyak mentah regional.

Tetapi komentar penjinak sepanjang hari Rabu dari Gedung Putih dan anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) membantu meyakinkan para pedagang bahwa skenario terburuk telah dihindari.

Sebelum pidatonya, Trump menanggapi serangan Rabu pagi di Twitter dengan mengatakan: "Semua baik-baik saja!"

"Rudal diluncurkan dari Iran di dua pangkalan militer yang berlokasi di Irak. Penilaian korban & kerusakan sedang terjadi sekarang. Sejauh ini baik! Sejauh ini, kita memiliki militer yang paling kuat dan lengkap di seluruh dunia! Saya akan membuat pernyataan besok pagi."

Sementara itu, Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail al-Mazrouei mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu sebelumnya bahwa ia melihat tidak ada risiko segera untuk minyak melewati Selat Hormuz yang kritis.

"Kami tidak akan melihat perang," katanya dari ibukota UEA, Abu Dhabi. "Ini jelas merupakan eskalasi antara Amerika Serikat, yang merupakan sekutu, dan Iran, yang merupakan tetangga, dan hal terakhir yang kami inginkan adalah ketegangan di Timur Tengah."

Komentar yang relatif ringan dari Trump adalah kuncinya, kata James Eginton, analis investasi di Tribeca Investment Partners.

"Alasan harga minyak turun adalah karena Trump mengirim tweet," katanya kepada "Capital Connection" CNBC pada Rabu pagi. "Seperti yang sering terjadi di pasar keuangan sejak pemerintahan Trump datang, Twitter adalah salah satu sumber yang paling berguna untuk mengetahui arah harga komoditas sebanyak apa pun."

Meskipun tidak ada aset energi yang ditargetkan, ahli strategi pasar minyak memperingatkan bahwa ancaman serangan yang dirasakan pun dapat membujuk beberapa perusahaan pengiriman minyak terbesar dunia untuk menghindari Selat Hormuz yang kritis, yang dilaluinya sekitar sepertiga dari pengiriman dunia melewati minyak.

Perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan pencegahan dini termasuk operator kapal tanker milik negara Saudi, Bahri, yang dilaporkan telah menghentikan sementara transit di selat tersebut setelah serangan Iran terhadap pangkalan militer AS.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa catatan dari Bahri kepada pialang pengiriman dan klien mengatakan, "Bendera Saudi telah menyarankan untuk menahan diri dari transit melalui Selat Hormuz hingga 1600, 8 Januari, waktu Saudi."

Harga minyak memperpanjang penurunan mereka pada Rabu pagi setelah pemerintah melaporkan pada pagi hari bahwa persediaan minyak mentah AS naik secara tak terduga minggu lalu, dengan cadangan naik 1,2 juta barel menjadi 431,1 juta barel.

Yang menempatkan inventaris di sekitar rata-rata lima tahun untuk sepanjang tahun ini, kata EIA. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan stok minyak mentah akan turun 3,2 juta barel dari minggu sebelumnya.