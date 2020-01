Harga Emas Tertekan Potensi Konflik di Timteng

INILAHCOM, New York - Harga emas berjangka mundur setelah melompat di atas level US$1.600 untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun pada hari Rabu (8/1/2020).

Pelemahan terjadi karena kekhawatiran konflik yang lebih besar di Timur Tengah mereda karena retorika yang lebih ringan antara Iran dan Amerika Serikat.

Spot gold turun 1,21% menjadi US$1.554,77 per ounce, setelah melonjak ke US$1.610,90 di awal sesi, level tertinggi sejak Maret 2013. Sementara itu, emas berjangka AS menetap turun 0,8% pada US$1560.2.

"Harapannya adalah kita tidak akan melihat perang, jadi kamu mungkin melihat kelembutan. Sisa katalis tetap di tempat untuk emas,"k ata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA seperti mengutip cnbc.com.

Emas melonjak sebanyak 2,4% dalam sesi setelah Iran menyerang pasukan pimpinan AS di Irak sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak A.S yang menewaskan seorang komandan militer Iran minggu lalu. Serangan AS menyebabkan ketakutan akan perang baru di Timur Tengah.

Namun, Amerika Serikat mengatakan tidak mengetahui adanya korban akibat serangan Iran.

Tweet dari para pejabat Iran yang menyatakan bahwa Teheran tidak menginginkan perang dan bahwa serangannya "menyimpulkan" tanggapannya terhadap pembunuhan hari Jumat, dan komentar Presiden AS Donald Trump bahwa "semuanya baik-baik saja," membantu meredakan kekhawatiran akan konflik di wilayah tersebut.

"Emas mengalami aksi ambil untung kecil setelah gerakan kacau didukung oleh saham melihat-lihat karena peristiwa geopolitik di Timur Tengah," George Gero, direktur pelaksana di RBC Wealth Management, mengatakan dalam sebuah catatan penelitian, menambahkan bahwa kisaran perdagangan US$1.550 - US$1.600 kemungkinan akan berlaku untuk saat ini.

Emas merupakan aset yang disukai selama masa ketidakpastian politik dan ekonomi.

Penggerak geopolitik dan ekonomi yang memengaruhi harga emas pada 2019, termasuk ketegangan perdagangan AS-China, Brexit, dan kebijakan moneter Federal Reserve AS, akan berlanjut hingga 2020, Dewan Emas Dunia mengatakan dalam sebuah catatan.

Investor juga terus memantau data ekonomi dari Amerika Serikat untuk petunjuk tentang kesehatan ekonomi terbesar dunia. Data menunjukkan payroll pribadi AS melonjak pada bulan Desember, membebani logam.

Sementara itu, paladium memperpanjang reli, tidak gentar oleh sebagian besar peristiwa pasar mengemudi logam mulia lainnya. Harga naik 2,4% pada US$2.100, dekat dengan tertinggi sepanjang masa dari US$2.106 berlekuk di awal sesi.

Platinum turun 1,1% menjadi US$960,66 per ounce, sementara perak turun 0,3% menjadi US$18,33. Harga perak sebelumnya telah mencapai tertinggi empat bulan US$18,85.