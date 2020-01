Inilah Pemicu Kenaikan Bursa Saham AS

INILAHCOM, New York - Bursa saham AS pulih dari kerugian semalam untuk membukukan kenaikan kuat pada penutupan Rabu (8/1/2020). Bahkan Nasdaq mencatat rekor baru, setelah pernyataan oleh Presiden Trump menyarankan AS dan Iran menahan diri dari tindakan militer lebih lanjut setelah serangan terhadap pangkalan AS semalam.

Reaksi Iran sebagai pembalasan atas pembunuhan pekan lalu terhadap Mayor Jenderal Qassem Soleimani oleh pasukan Amerika.

Namun, kenaikan Dow agak tertahan oleh jatuhnya saham Boeing setelah salah satu jet pembuat pesawat yang dioperasikan oleh Ukraina International Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Teheran pada hari Rabu.

DowIA Industrial Average DJIA, + 0,56% mengakhiri sesi naik 161,41 poin, atau 0,6% menjadi 28.745,09, indeks S&P 500 SPX, + 0,49% naik 15,87 poin, atau 0,5%, ditutup pada 3.253,05. Indeks Nasdaq Composite Indeks COMP, + 0,67% selesai hingga 60,66 poin, atau 0,7%, pada 9.129,24.

S&P menetapkan rekor intraday baru pada hari Rabu, sedangkan Nasdaq menetapkan kedua rekor intraday tinggi dan dekat.

Sentimen investor didukung setelah pernyataan oleh Presiden Trump, yang menanggapi serangan Selasa malam oleh Iran dengan meminimalkan kepentingan mereka. Dia mengatakan bahwa tidak ada korban AS yang berkelanjutan dan bahwa hanya kerusakan 'minimal' yang dilakukan terhadap fasilitas militer AS di Irak.

"Iran tampaknya mundur, yang merupakan hal yang baik untuk semua pihak yang terlibat, dan hal yang sangat baik bagi dunia," kata presiden itu dalam pidatonya di Gedung Putih Rabu pagi seperti mengutip marketwatch.com.

Presiden mengatakan, bagaimanapun, bahwa dia memberlakukan sanksi ekonomi lebih lanjut terhadap Iran, sambil menyatakan dengan tegas bahwa "Selama saya Presiden Amerika Serikat, Iran tidak akan pernah diizinkan memiliki senjata nuklir," mengisyaratkan kemungkinan itu.

Dari serangan AS lebih lanjut setelah pengumuman oleh Iran bahwa mereka telah melampaui batas persediaan uranian diperkaya rendah yang ditetapkan oleh perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan Presiden Trump.

Ketegangan di Timur Tengah menjadi fokus setelah Iran menyampaikan apa yang digambarkan sebagai respons terukur terhadap pembunuhan seorang jenderal top oleh pasukan Amerika Jumat lalu.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersumpah akan melakukan pembalasan lebih lanjut atas pembunuhan AS terhadap Soleimani, beberapa jam setelah menyerang pangkalan militer di Irak yang menampung pasukan AS, The Wall Street Journal melaporkan.

Tanggapan militer Teheran, menembakkan lebih dari selusin rudal di pangkalan militer AS di Irak di Al Asad dan Erbil, secara singkat mengguncang pasar keuangan dalam perdagangan setelah jam kerja. Tetapi pergerakan dalam saham, obligasi, dan komoditas dengan cepat moderat ketika investor menilai kembali peluang dari konflik yang lebih luas.

Ketakutan berkurang dengan tweet dari menteri luar negeri Iran, Javad Zarif, yang mengatakan Iran tidak mencari eskalasi lebih lanjut, tetapi akan "membela diri terhadap agresi apa pun."

"Pasar pada awalnya bereaksi [terhadap serangan] dengan cara klasik risk-off, dengan pasar saham Asia semakin terpukul dan Wall Street berjangka turun tajam, karena safe havens seperti yen Jepang dan emas meraung lebih tinggi," tulis Marios Hadjikyriacos Investment Analyst di XM , dalam catatan Rabu.

"Namun, gerakan ini ditelusuri kembali pada jam-jam berikutnya," tambahnya. "Sebagian besar dari ketenangan pasar ini disebabkan oleh kedua pihak menandakan mereka tidak ingin meningkatkan masalah lebih jauh."

Sementara itu, para investor mengurai data ketenagakerjaan sektor swasta AS dari perusahaan penggajian Automatic Data Processing Inc. Datanya memperkirakan bahwa pengusaha menambahkan 202.000 pekerjaan baru pada bulan Desember, di atas 157.000 yang diperkirakan oleh para analis yang disurvei oleh Econoday.

Saham Boeing BA, -1,75% ditutup 1,8% lebih rendah setelah pesawat 737, bukan pesawat 737 MAX yang jatuh dua kali dan telah mendarat. Boeing mengalami kecelakaan fatal tak lama setelah lepas landas di Teheran dalam perjalanan ke Kyiv, Ukraina.

Insiden ini menewaskan semua 167 penumpang dan sembilan anggota awak. Kerugian Boeing bertanggung jawab atas penurunan sekitar 40 poin pada Dow Jones Industrial Average.

LEN, Lennar Corp, + 0,79% naik 0,8% setelah merilis hasil kuartal keempat fiskal yang lebih baik dari perkiraan.



Minyak berjangka menghapus keuntungan besar semalam untuk menyelesaikan secara signifikan lebih rendah. Minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari CLG20, -4,27% turun US$3,09, atau 4,9%, menjadi menetap di US$59,61 per barel di New York Mercantile Exchange, setelah patokan minyak AS ditutup 0,9% lebih rendah pada hari Selasa.

Ketika ketegangan geopolitik mereda, emas Februari GCG20, -1,04% turun US$14,10, atau 0,9%, berakhir di US$1.560,20 per ounce di Comex.

Hasil pada catatan Treasury AS 10-tahun TMUBMUSD10Y, + 2,79% naik 3,4 basis poin menjadi 1,857% selama perdagangan Rabu.

Dolar AS naik 0,3% menjadi 97,30, versus sekeranjang enam mata uang internasional yang diukur dengan ICE DXY Indeks Dolar AS, + 0,32%.

Di Asia semalam, CSI 3000 000300, -1,15% ditutup 1,1% lebih rendah. Sementara Nikkei 225 NIK Jepang, -1,57% kehilangan 1,6%. HSI Hang Seng di bursa Hong Kong, -0,83% turun 0,8%.

Di Eropa, FTSE 100 FTSE, -0,07% diperdagangkan sedikit berubah, sedangkan pan-Eropa Stoxx Europe 600 SXXP, + 0,17% ditutup naik 0,2%.