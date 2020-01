Harga Minyak Berjangka Turun Hampir 1%

INILAHCOM, New York - Harga minyak turun sekitar 1% pada hari Selasa (7/1/2020), menyerahkan beberapa keuntungan baru-baru ini.

Pemicunya karena investor mempertimbangkan kembali kemungkinan gangguan pasokan langsung di Timur Tengah setelah Amerika Serikat membunuh seorang komandan militer Iran pekan lalu.

Minyak mentah Brent turun 70 sen, atau 1%, diperdagangkan pada US$68,21 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 57 sen, atau 0,9%, menjadi US$62,70 per barel.

Harga melonjak selama dua sesi sebelumnya di tengah kekhawatiran meningkatnya konflik dan potensi gangguan pasokan Timur Tengah setelah pemogokan drone 3 Januari menewaskan Qassem Soleimani. Bahkan kepala Pasukan Quds elit Iran, dan Iran bersumpah akan membalas dendam.

Brent mencapai level tertinggi sejak September sementara WTI naik ke level terkuat sejak April. "Perluasan premi risiko-geo terkait Iran tampaknya kehabisan tenaga karena kompleks tersebut tampaknya mengambil sikap 'tunggu dan lihat' menjelang kemungkinan pembalasan Iran atas peristiwa pekan lalu," Jim Ritterbusch, presiden penasihat perdagangan tegas Ritterbusch and Associates, mengatakan dalam sebuah catatan.

Grup Konsultasi Eurasia mengatakan Iran mungkin akan fokus pada target militer A.S. daripada target energi.

"Itu tidak berarti tidak akan melanjutkan pelecehan komersial tingkat rendah atau infrastruktur energi regional, tetapi kegiatan ini tidak akan parah," tambahnya seperti mengutip cnbc.com.

Analis Julius Baer, Carsten Menke mengatakan rezim Iran cukup rasional dan strategis. "Biaya konfrontasi militer langsung adalah penghalang, dan mengganggu aliran minyak akan mengalienasi sekutu longgar seperti Cina dan India," katanya.

"Penutupan Selat Hormuz, titik tersedak utama dari aliran minyak global, tetap merupakan peristiwa yang sangat tidak mungkin."

Namun, situs web Administrasi Kelautan Amerika Serikat memperbarui peringatannya tentang ancaman terhadap kapal komersial AS dari Iran dan kuasanya di Teluk dan daerah sekitarnya.

Harga juga turun meskipun ada kepatuhan yang lebih tinggi di antara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk memenuhi pembatasan kuota produksi yang bertujuan mengurangi pasokan.

Anggota OPEC memompa 29,5 juta barel per hari (bph) bulan lalu, turun 50.000 bph dari angka revisi November, menurut survei Reuters yang diterbitkan pada hari Senin.

Stok minyak mentah AS kemungkinan turun untuk minggu keempat berturut-turut pekan lalu, meskipun stok produk olahan diperkirakan telah meningkat, sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan pada hari Senin menjelang data mingguan.

Perkiraan rata-rata oleh enam analis adalah untuk stok minyak mentah telah turun 3,6 juta barel dalam seminggu hingga 3 Januari.