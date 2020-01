Bursa Saham AS Turun Tipis

INILAHCOM, New York - Bursa saham AS berakhir sedikit lebih rendah pada Selasa (7/1/2020), karena kekhawatiran tentang kemungkinan perang di Timur Tengah membayangi data ekonomi AS yang menguntungkan.

The Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,42% menumpahkan 119,70 poin, atau 0,4%, pada 28.583,6, sedangkan S&P 500 SPX, -0,28% kehilangan 9,10 poin, 0,3%, pada 3.237,18. Nasdaq Composite Index COMP, -0,03% menyerah 2,88 poin, atau kurang dari 0,1%, pada 9.068,58.

Pada hari Senin, Dow DJIA, -0,42% naik 68,50 poin, atau 0,2%, ditutup pada 28.703,38. Sementara S&P 500 SPX, -0,28% naik 11,43 poin, atau 0,4% menjadi berakhir pada 3.246,28. Nasdaq Composite Index COMP, -0,03% naik 50,70 poin, atau 0,6%, berakhir pada 9.071,46.

Ketiga benchmark selesai dua dari tiga hari perdagangan terakhir lebih rendah, tetapi masih ditutup pada hari Selasa 1% atau kurang dari rekor sepanjang masa, menurut Dow Jones Market Data.

Nama-nama energi adalah hambatan terbesar di Dow, dengan saham Chevron Corp CVX, -1,28% dan Exxon Mobil Corp XOM, -0,82% di antara lima kontributor teratas untuk penurunan benchmark lebih dari 100 poin benchmark, menurut data FactSet.

Chevron, perusahaan minyak nomor 2 Amerika, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa perusahaan itu mengevakuasi semua pekerja minyak Amerika dari Irak menyusul meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Hal ini mengikuti langkah-langkah oleh Exxon untuk menarik semua karyawannya dari ladang minyak di Irak selatan.

Kaki yang lebih rendah untuk Dow datang meskipun beberapa data ekonomi AS sedikit lebih cerah dan karena Wall Street melihat ke depan ke musim pelaporan pendapatan perusahaan untuk petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi.

"Kami sedang menunggu beberapa data pendapatan untuk menendang selama beberapa minggu ke depan," kata Jeff Kleintop, kepala strategi investasi global di Charles Schwab, dalam sebuah wawancara dengan MarketWatch.

"Tahun lalu, orang-orang mulai menetapkan harga pada tahun 2020 yang lebih baik dan sekarang kami harus melihat apakah itu disampaikan."

Sebelumnya Selasa, data menunjukkan peningkatan aktivitas di sektor jasa besar ekonomi Amerika pada akhir tahun. Indeks sektor layanan ISM AS naik ke level tertinggi empat bulan di 55 pada bulan Desember, menurut Institute for Supply Management.

Departemen Perdagangan AS juga mengatakan defisit perdagangan menyempit pada bulan November ke level terendah 3 tahun, tetapi pesanan pabrik turun 0,7% pada bulan November, menandai penurunan ketiga dalam empat bulan.

Saham Boeing Inc. yang diperoleh karena rumor seorang investor terkenal sedang membangun posisi di pembuat pesawat yang terkepung.

Sementara itu, investor mencerna meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang dipicu oleh terbunuhnya Mayjen Iran Qassem Soleimani oleh AS pada hari Jumat.

Presiden Trump mengatakan AS tetap siap untuk menyerang jika Iran membalas terhadap Amerika, tetapi berjalan kembali ancaman untuk menargetkan situs budaya negara itu, ketika berbicara di sebuah konferensi pers Gedung Putih Selasa sore.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada hari Selasa mengatakan ia mengharapkan pembalasan oleh Iran dalam beberapa cara, menambahkan bahwa AS tidak mencari perang dengan Republik Islam tetapi akan "siap untuk menyelesaikan satu."

"Kami tidak terkejut melihat sedikit mundur dari sudut pandang bahwa hingga Desember pasar menjadi sangat overbought," Bob Phillips, managing principal Spectrum Management Group yang berbasis di Indianapolis, mengatakan kepada MarketWatch.

Tapi dia juga mengharapkan "tahun yang layak" untuk saham, berkat dukungan berkelanjutan Federal Reserve dan prospek pertumbuhan pendapatan perusahaan yang positif.

"Selalu ada bolak-balik" dengan Iran selama 40 tahun terakhir, kata Phillips.

Dalam nada itu, pelaku pasar menilai ketegangan geopolitik belum cukup untuk mengetuk saham AS terlalu jauh di bawah rekor baru-baru ini.

Analis Riset BCA menulis bahwa, "Latar belakang domestik yang sehat, ditambah dengan penangguhan The Fed untuk tahun ini, berarti bahwa investor harus membeli setiap aksi jual ekuitas yang diinduksi Iran, kecuali perang yang menutup Selat Hormuz," dalam harian perhatikan hari Selasa.

"Ekonomi domestik harus tetap dalam kondisi solid, didukung oleh pasar tenaga kerja yang kuat," kata mereka.



Saham Facebook Inc. FB, + 0,22% dalam fokus setelah platform media sosial mengatakan mereka melarang video yang telah dimanipulasi menggunakan alat canggih. Saham naik 0,2%.

Saham Tesla Inc., TSLA, + 3,88% melonjak 3,9% saat Chief Executive Elon Musk merayakan pengiriman kendaraan pertama buatan China.

Minyak menghentikan tiga sesi kenaikan untuk berakhir lebih rendah pada hari Selasa, dengan patokan minyak mentah West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Februari CLG20, -0,92% menetap 57 sen lebih rendah, atau 0,9% pada $ 62,70 per barel.

Emas GCG20, + 0,47% mencetak rentetan kenaikan terpanjang dalam 2 tahun, menetap 0,4% lebih tinggi pada $ 1,574,30 per ounce, setelah ditutup pada hari Senin di level tertinggi tujuh tahun, menurut data FactSet.

Hasil pada catatan Treasury AS 10-tahun TMUBMUSD10Y, + 0,72% naik 2,5 basis poin menjadi 2,305%, kenaikan imbal hasil dua hari terbesar sejak 31 Desember, menurut Dow Jones Market Data. Imbal hasil obligasi bergerak terbalik terhadap harga.

Dolar AS 0,3% lebih tinggi dibandingkan sekeranjang rekan-rekannya yang diukur dengan indeks US Dollar DXY, + 0,31%.

Di Asia semalam, CSI 3000 000300, + 0,75% ditutup lebih dari 30 poin, 0,8%, lebih tinggi, sedangkan Nikkei 225 NIK Jepang, + 1,60% naik 371 poin, berakhir 1,6%, lebih tinggi. HSI Hang Seng, + 0,34% naik hampir 96 poin, atau 0,3%.