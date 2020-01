Jenderal Iran Tewas, Pasar Modal AS Memanas

INILAHCOM, New York - Kematian seorang pemimpin militer Iran dalam serangan udara AS telah membuat bergejolak pasar modal AS. Tetapi konsumen AS tidak akan merasakan dampak kenaikan harga minyak dengan segera.

Qassem Soleimani, pemimpin sayap asing Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, gugur dalam serangan udara di bandara internasional Baghdad, Jumat (3/1/2020). Soleimani sebelumnya digambarkan sebagai yang kedua setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Iran.

Untuk indeks S&P 500 SPX, -0.71%, Nasdaq Composite COMP, -0.79% dan Dow Jones Industrial Average DJIA, -0.81% semuanya jatuh di perdagangan pagi karena pasar bereaksi terhadap berita.

Sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun TMUBMUSD10Y, + 0,00% turun sekitar 7 basis poin karena investor mencari aset yang lebih aman. Harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan hasil. Demikian pula harga emas GC00, + 0,18% melonjak.

Tetapi dampak terbesar dari kematian Soleimani sejauh ini tampaknya pada harga minyak BRN00, + 0,15%. Harga minyak mentah CL00, -0,02% melonjak 3,42% menjadi lebih dari $ 63 pada Jumat pagi, level tertinggi sejak April 2019.

Tetapi seorang analis menyarankan bahwa harga minyak CL.1, -0,02% bisa mencapai setinggi US$80 bahkan jika penuh Perang yang pecah antara AS dan Iran tidak terjadi.

Tetapi para ahli mengatakan ketegangan yang meningkat antara AS dan Iran tidak akan terasa sama tajamnya dengan pantai AS seperti konflik sebelumnya di Timur Tengah.

Masa lalu bukan merupakan preseden dalam hal harga gas

Secara historis, konflik di Timur Tengah telah diterjemahkan ke dalam harga yang lebih tinggi di pompa bensin untuk pengemudi Amerika. Pada tahun 1990, ketika Perang Teluk pertama dimulai, harga gas naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya sebagai akibat dari konflik.

Dan sebelum itu, harga gas naik hampir sepertiga antara 1979 dan 1980 sebagai akibat dari Revolusi Iran.

Namun, belakangan ini, lanskap global produksi minyak sangat berbeda dalam satu hal: AS kini menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Dan itu kabar baik bagi orang Amerika.

"Kami telah menambah 7,5 juta barel per hari dari produksi minyak dibandingkan satu dekade lalu," kata Patrick DeHaan, kepala analisis perminyakan di GasBuddy, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Boston yang menganalisis harga gas di seluruh negeri. "Itu telah menjadi perubahan paradigma dalam hal permintaan global dan keseimbangan pasokan."

Ledakan serpih berarti Amerika Serikat tidak lagi bergantung pada minyak asing sampai pada tingkat yang sama pada saat invasi AS ke Irak tahun 2003, yang juga dikenal sebagai Perang Teluk Kedua. Akibatnya, produksi minyak A.S. harus memberikan penyangga yang sehat bagi konsumen dari meroketnya harga gas, kata para analis.

Namun, jika harga minyak naik lebih tinggi lagi,dan untuk jangka waktu yang lebih lama, produsen minyak AS akan lebih sulit menjaga harga gas. Produsen minyak di AS sudah beroperasi mendekati kapasitas penuh, jadi jika harga naik mereka tidak akan dapat meningkatkan pasokan untuk menurunkan harga.

Arab Saudi, di sisi lain, bisa. "Arab Saudi benar-benar memiliki saklar yang dapat mereka tarik, dan mungkin dalam seminggu mereka dapat memiliki lebih dari satu juta barel per hari produksi tambahan yang tersedia," kata DeHaan.

"Mereka tentu saja dapat menumpulkan dampak potensial pada harga minyak sebagai akibat dari eskalasi potensial Iran."

Apa arti meningkatnya ketegangan untuk rencana perjalanan Anda yang akan datang

Jangka panjang, jika harga minyak memang meningkat sebagai akibat dari konflik yang berkepanjangan, yang secara teori dapat mempengaruhi pilihan orang dalam hal bagaimana dan ke mana mereka pergi.

"Jika kita melihat dampak substansial pada minyak mentah, kita akan melihat rata-rata nasional untuk kenaikan harga gas juga," kata Jeanette Casselano, direktur hubungan masyarakat di AAA, klub mobil berbasis di Florida.

"Ketika harga gas menjadi lebih mahal, orang-orang mengubah gaya hidup mereka."

Itu tidak berarti orang akan menjauhi jalan sepenuhnya. Sebaliknya, orang mungkin melakukan perjalanan darat yang lebih pendek, terutama selama bulan-bulan musim panas jika ketegangan berlanjut sampai saat itu. Tapi itu, analis mengingatkan, adalah perspektif spekulatif dan jangka panjang.

Lonjakan harga minyak pada hari Jumat memberikan tekanan pada saham maskapai, termasuk American Airlines AAL, -4,95%, Delta Air Lines DAL, -1,66%. Saham United Airlines UAL, -2,05% - untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan.

"Jika harga minyak tetap naik untuk periode waktu yang lama, maskapai akhirnya akan merespons dengan tarif yang lebih tinggi," kata Casselano.