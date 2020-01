IHSG Turun 0,2% ke 6.283 di Perdagangan Awal 2020

INILAHCOM, Jakarta - IHSG pada perdagangan Kamis (2/1/2020) berakhir melemah 15,96 poin atau 0,25 persen di level 6.283,58 dari pembukaan di 6.313,12. Indeks sempat menguat di awal sesi hingga ke 6.317,013.

Saham sektor perkebunan memimpin pelemahan hingga 2,2% diikuti saham sektor infrastruktur yang turun 1,3%. Penguatan terjadi pada saham sektor konsumer 0,3% dan sektor keuangan yang naik 0,1%.

Indeks seiring dengan 181 saham mengalami kenaikan harga sedangkan 272 saham mengalami penurunan harga serta 169 saham tak mengalami perubahan harga dengan nilai transaksi Rp4,17 triliun.

Investor asing mencatat pembelian bersih atau net buy Rp170 miliar di seluruh pasar. Dengan pembelian investor asing mencapai Rp1,33 triliun. Sedangkan penjualan investor asing sebesar Rp1,1 triliun.

Sementara saham-saham dengan pembelian bersih terbesar asing adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 250,7 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 39,5 miliar, dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Rp 31,7 miliar.

Saham-saham yang mengalami kenaikan harga di antaranya DSSA sebesar Rp475 menjadi Rp14.350 per lembar dan DIGI sebesar Rp395 menjadi Rp2.050 per lembar serta LIFE sebesar Rp375 menjadi Rp6.475 per lembar.

Saham-saham yang mengalami penurunan harga seperti saham AALI sebesar Rp550 menjadi Rp14.025 per lembar dan INTP sebesar Rp500 menjadi Rp18.525 per lembar serta RDTX sebesar Rp350 menjadi Rp5.200 per lembar.

Saham-saham teraktif diperdagangkan yakni ANDI sebanyak 18.303 kali senilai Rp25,2 miliar diikuti MNCN sebanyak 16.660 kali senilai Rp24,1 miliar serta UNVR sebanyak 13.247 kali senilai Rp94,9 miliar. [nes]