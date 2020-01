Bursa China Pimpin Penguatan di Pasar Saham Asia

INILAHCOM, Shanghai - Bursa saham di China memimpin kenaikan di antara pasar-pasar utama di wilayah Asia pada penutupan perdagangan Kamis (2/1/2020). Kenaikan seiring survei pribadi menunjukkan aktivitas manufaktur di negara naik di bulan Desember 2019.

Komposit Shanghai naik 1,15% menjadi berakhir pada sekitar 3,085,20. Sedangkan komponen Shenzhen naik 1,99% untuk mengakhiri hari perdagangannya di 10.638,82. Komposit Shenzhen juga menambahkan 1,928% menjadi ditutup pada sekitar 1.756,16.

Indeks Manajer Pembelian (PMI) Markit / Caixin untuk manufaktur di bulan Desember 2019 datang di 51,5, dibandingkan 51,8 di November 2019. Namun, itu di bawah ekspektasi oleh para analis dalam jajak pendapat Reuters dari pembacaan 51,7 untuk Desember. Tanda 50 memisahkan ekspansi dalam kontraksi dalam pembacaan PMI.

Itu terjadi setelah PMI manufaktur resmi yang dirilis Selasa datang sedikit di atas ekspektasi.

Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong naik 1,16%, pada jam terakhir perdagangannya, dengan saham perusahaan asuransi jiwa AIA melonjak 3,24%. Saham pembuat perangkat keras gaming Razer melonjak lebih dari 9% setelah perusahaan mengumumkan pada hari Kamis bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan untuk lisensi bank digital Singapura.

Indeks Kospi di bursa Korea Selatan tertinggal tren umum naik secara regional karena turun 1,02% untuk mengakhiri hari perdagangannya di 2.175,17. Ddengan saham produsen mobil Hyundai Motor turun 2,07%.

Data yang dirilis Rabu menunjukkan ekspor Korea Selatan jatuh kurang dari yang diharapkan pada bulan Desember 2019.

Ekspor Korea Selatan untuk bulan itu turun 5,2% pada Desember dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Reuters melaporkan Rabu, mengutip data dari kementerian perdagangan negara itu. Itu lebih rendah dari ekspektasi median penurunan 6,0% dari jajak pendapat Reuters.

Sementara itu, indeks ASX 200 di Australia berakhir 0,1% lebih tinggi pada 6.690,60. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang adalah 0,47% lebih tinggi seperti mengutip cnbc.com.

Pasar di Jepang ditutup pada hari Kamis karena libur pasar.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam tweet pada hari Selasa bahwa ia akan menandatangani perjanjian perdagangan "fase satu" dengan China di Gedung Putih pada 15 Januari. Itu terjadi setelah laporan sebelumnya oleh South China Morning Post yang mengindikasikan Wakil Perdana Menteri China Liu He, negosiator perdagangan utama Beijing, bisa menandatangani perjanjian itu.

"Mereka mengatakan akan menandatangani sesuatu tetapi pasar benar-benar tidak tahu, apa kesepakatan ini selain orang Cina yang membeli beberapa barang pertanian," Anthony Raza, kepala strategi multi-aset di UOB Asset Management. "Saya pikir ini membingungkan dan saya tahu pasar mencari segala jenis detail."

"Saya pikir apa yang diambil pasar dari ini adalah terlihat seperti, kedua belah pihak hanya perlu kesepakatan sekarang, mereka tidak punya waktu untuk berdebat tentang hal-hal," kata Raza.

Di satu sisi, ia menambahkan, itu "benar-benar meyakinkan" ke pasar karena muncul risiko eskalasi permusuhan antara dua kekuatan ekonomi telah "berkurang banyak." Namun, "sulit untuk terlalu percaya diri" ketika rincian dari kesepakatan sudah langka.

People's Bank of China juga mengumumkan pada situs webnya Rabu bahwa mereka akan menurunkan rasio persyaratan cadangan untuk bank sebesar 50 basis poin yang berlaku mulai 6 Januari.

"Injeksi likuiditas, saya katakan, agak diharapkan oleh pasar," Ben Luk, ahli strategi multi-aset senior di State Street Global Markets.

Luk mengatakan dua faktor, yang lebih awal dari Tahun Baru China pada tahun 2020 serta "sebagian besar penerbitan obligasi pemerintah daerah" pada awal tahun, akan "menguras sedikit likuiditas."

"Saya pikir mengeluarkan likuiditas sekarang benar-benar masuk akal untuk benar-benar menstabilkan suku bunga antar bank serta membantu, menuju menurunkan biaya pendanaan dari banyak (usaha kecil dan menengah)," tambahnya.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 96,578 setelah melihat kerendahan sebelumnya di 96,425.

Yen Jepang diperdagangkan pada 108,70 per dolar setelah menyentuh tertinggi sebelumnya di 108,59. Dolar Australia berpindah tangan pada $ 0,6999 setelah naik dari level sekitar $ 0,692 minggu lalu.

Harga minyak naik pada sore hari jam perdagangan Asia, dengan patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik 0,38% menjadi US$66,25 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga menambahkan 0,26% menjadi US$61,22 per barel.