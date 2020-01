Sesi I, IHSG Turun 0,4% ke 6.271

INILAHCOM, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI hingga sesi I perdagangan saham perdana tahun 2020 Kamis (2/1/2020) berakhir turun 28,43 poin atau 0,451% di level 6.271,10 dari pembukaan di 6.313,128.

Sebanyak 167 saham mengalami kenaikan harga, sedangkan 238 saham mengalami penurunan harga serta 170 saham belum mengalami perubahan harga. Untuk sesi I nilai transaksi Rp1,81 triliun sebanyak 218.168 kali transaksi.

Perdagangan mengalami net foreign sell sebesar Rp52,4 miliar. Dengan penjualan investor asing mengalai Rp500,8 miliar. Sedangkan pembelian investor asing sebesar Rp448,33 miliar.

Saham-saham yang mengalami kenaikan harga di antaranya DSSA sebesar Rp475 menjadi Rp14.350 per lembar dan KDSI sebesar Rp220 menjadi Rp1.390 per lembar serta TCPI sebesar Rp200 menjadi Rp6.825 per lembar.

Saham-saham yang mengalami penurunan harga di antaranya UNTR sebesar Rp450 menjadi Rp21.075 per lembar dan INTP sebesar Rp325 menjadi Rp18.700 per lembar serta SMAR sebesar Rp290 menjadi Rp3.850 per lembar.

Saham-saham teraktif diperdagangkan yakni MNCN sebanyak 11.866 kali senilai Rp13,9 miliar diikuti ANDI sebanyak 10.288 kali senilai Rp13 miliar serta UNVR sebanyak 9.387 kali senilai Rp56,7 miliar.

Indeks terbebani pelemahan sektor saham yang dipimpin sektor aneka industri yang turun hingga 1,9% diikuti saham sektor perkebunan 1,3%. Penguatan hanya terjadi pada saham sektor konsume yang naik 0,3%.

Pada penutupan sesi I, indeks JII tercatat melemah 0,7%, indeks IDX30 melemah 0,5%, indeks SMInfra18 berkurang 0,6%, Indeks ISSI turun 0,6% dan indeks LQ45 berkurang 0,5%. [nes]