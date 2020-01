Bursa Saham AS Bisa Tutup Kerugian Tahun 2013

INILAHCOM, New York - Selama 2019 adalah tahun yang dimulai dengan investor mencari pasar bearish dan berakhir dengan keuntungan saham terbesar sejak 2013.

Dua belas bulan lalu, hanya sedikit yang bisa membayangkan S&P 500 menghasilkan keuntungan lebih dari 28% pada tahun 2019. Itu adalah kinerja yang menggoda dengan kenaikan 31% pada tahun 1997, dan kinerja yang nyaris mendekati pengembalian 29,6% pada tahun 2013.

Nasdaq yang sarat teknologi bahkan lebih baik, membukukan kenaikan 35% karena uang mengalir ke raksasa teknologi, mengokohkan posisi Apple dan Microsoft sebagai perusahaan triliun dolar. Dow Jones Industrial Average naik 22%.

Itu adalah tahun yang dipenuhi dengan ketakutan yang tidak pernah terwujud: perlambatan ekonomi global, perang perdagangan yang mengganggu dan potensi salah langkah dari kebijakan Federal Reserve. Tahun ini juga mengungkapkan ledakan tak terduga di sektor teknologi yang mendorong indeks saham utama semakin tinggi.

Mulai dari yang rendah

Salah satu kunci keberhasilan pasar 2019 adalah mulai dari basis yang rendah seperti mengutip cnbc.com.

Aksi jual curam pada Desember 2018 membuat S&P 500 hanya 0,2% dari secara resmi mengenai pasar beruang, didefinisikan sebagai penurunan 20% dari puncak penutupannya.

S&P 500 berakhir pada 2018 dengan kerugian lebih dari 6%, ditutup pada 2.485,74 pada 31 Desember 2018. Pada jam-jam terakhir perdagangan pada 2019, ia diperdagangkan sekitar 3.220.

Untuk perspektif, S&P sedang menyelesaikan 2019 sekitar 10% di atas tinggi 2018 sekitar 2.900, yang dekat dengan pengembalian rata-rata untuk S&P 500 selama 90 tahun sebesar 9,8%.

Sebagian besar keuntungan pasar saham pada tahun 2019 dapat dikaitkan dengan perubahan kebijakan dramatis di Federal Reserve.

The Fed menaikkan suku bunga empat kali pada 2018, termasuk kenaikan 2018 Desember yang membawa suku bunganya menjadi 2,5 persen.

Itu adalah cerita yang berbeda pada tahun 2019, ketika setelah perubahan hati, Fed menurunkan suku bunga tiga kali. Turunnya suku bunga membuat investor mencari hasil panen, memaksa lebih banyak uang ke dalam saham yang diperkirakan akan dihargai, membayar dividen, atau keduanya.

Tingkat kunci The Fed sekarang kembali ke kisaran 1,50% hingga 1,75%. Selain itu, The Fed telah mengatakan pihaknya memperkirakan untuk meninggalkan suku bunga tidak berubah untuk tahun 2020, memberikan investor kejelasan di atas apa yang tetap suku bunga rendah secara historis.

Ketua Fed Jerome Powell menggambarkan langkah bank sentral sebagai pemotongan suku bunga "asuransi". The Fed ingin memastikan ekonomi global yang melambat tidak menyeret AS.

Salah satu ketidakpastian terbesar untuk pertumbuhan ekonomi global adalah negosiasi perdagangan Presiden Donald Trump dengan Cina serta penyusunan kembali Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dengan Kanada dan Meksiko.

Memang, berita utama perang dagang mendominasi berita keuangan hampir sepanjang tahun. Tarif Trump dan ancaman kenaikan tarif sering mengirim indeks dengan sangat rendah. Kemudian pengumumannya, biasanya melalui tweet, bahwa kesepakatan datang bersamaan, akan mengirim pasar kembali lebih tinggi.

Namun, sepanjang tahun itu, perang dagang hanya berdampak sementara di pasar saham.

Ketika tahun ini hampir berakhir, DPR meloloskan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang merupakan pengganti Trump untuk NAFTA, dan Senat diperkirakan akan segera lulus. Juga, administrasi Trump telah mencapai perjanjian perdagangan fase satu dengan Cina.

Ketika pejabat AS dan China menandatangani kesepakatan dalam beberapa minggu mendatang, itu hampir tidak berarti mengakhiri negosiasi yang sulit, tetapi perjanjian awal telah menandai jeda dalam eskalasi perang perdagangan, dan itu telah dengan tajam mendorong pasar.

Sepanjang 2019, investor resah ekonomi global yang melambat. Beberapa dari ketakutan itu berasal dari perang perdagangan dan tarif yang mengganggu, yang lain adalah rencana UK untuk berangkat dari Uni Eropa, sering disebut Brexit, dan kekhawatiran pemilih di seluruh dunia bergeser ke paling kiri.

Dana Moneter Internasional baru-baru ini menurunkan estimasi 2019 untuk pertumbuhan ekonomi global menjadi 3%, terendah sejak krisis keuangan.

Tetapi ketika tahun berakhir, tampaknya AS akan lebih mungkin mencapai jalan keluar yang dinegosiasikan dari UE dibandingkan yang sulit dan ketegangan perdagangan mereda dengan kesepakatan fase satu antara AS dan China.

Dan beberapa ekonom menyatakan harapan bahwa perlambatan ekonomi global mencapai titik terendah.

Sektor energi adalah sektor berkinerja terburuk dari S&P 500 pada 2019. Tetapi minyak masih menjadi bahan bakar kapitalisme dan harga yang tertekan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia.

Ada kenaikan harga baru-baru ini, dengan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate diperdagangkan lebih dari US$60 per barel, tetapi menurut standar historis, itu hampir tidak mengganggu.

Terlepas dari pasar energi yang lesu, salah satu yang menarik di tahun 2019 adalah penawaran saham publik pertama Saudi Aramco. Raksasa minyak telah mencapai penilaian US$2 triliun, menjadi perusahaan paling berharga dalam sejarah.

Pada bulan Agustus, investor mulai mengurai makna fenomena pasar langka yang dikenal sebagai kurva hasil terbalik.

Ini terjadi ketika suku bunga jangka pendek lebih tinggi daripada suku bunga jangka panjang, dan itu sering merupakan pertanda buruk bagi perekonomian. Secara historis, ketika kurva hasil berbalik, resesi terjadi dalam satu atau dua tahun.

Kekhawatiran resesi memang membengkak ketika kurva imbal hasil terbalik. Investor juga mulai mempertimbangkan tumpukan US$17 triliun utang hasil negatif dari negara-negara berdaulat, sebagian besar di Eropa. Obligasi imbal hasil negatif akan memiliki hasil kurang dari nol jika dimiliki hingga jatuh tempo.

Seiring berjalannya tahun, pasar obligasi stabil dan kurva imbal hasil yang ditakuti investor akhirnya meningkat karena optimisme bahwa ekonomi AS tidak akan melambat seperti yang diharapkan dan pada harapan bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga acuan pada level saat ini, setelah memotongnya tiga kali tahun ini.

Spread antara Treasury 2-tahun dan 10-tahun kini telah melebar ke level tertinggi sejak Oktober, menunjukkan bahwa investor percaya ketakutan pertumbuhan global telah dimitigasi oleh penurunan suku bunga dari The Fed dan bank sentral lainnya.

Sementara pabrikan AS juga mengirimkan tanda peringatan pada tahun 2019. Institute for Supply Management melaporkan bahwa aktivitas manufaktur di AS mengalami kontraksi untuk bulan keempat berturut-turut pada bulan November. Kontraksi manufaktur telah menjadi bagian penting dari narasi perlambatan ekonomi.

Di sisi lain, indeks non-manufaktur ISM terus berkembang, yang berarti sektor jasa masih berjalan kuat.

Tampaknya apa pun negatif yang diambil data ekonomi pada 2019, selalu diimbangi oleh belanja konsumen yang kuat dan tingkat pengangguran yang rendah secara historis, saat ini 3,5 persen.

Saham teknologi

Dua saham menyumbang hampir 15% dari keuntungan S&P 500, menurut Indeks S&P Dow Jones. Apple naik 85% dan Microsoft naik 15%.

Kedua raksasa teknologi tersebut adalah satu-satunya perusahaan AS yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari US$1 triliun. Dan dalam indeks cap-weighted seperti S&P, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar.

Facebook, Alphabet (perusahaan induk Google), dan Amazon juga berkontribusi.

Perusahaan semikonduktor juga memperoleh keuntungan besar dengan Advance Micro Devices, Lam Research dan KLA Corp memimpin indeks dengan kenaikan terbesar.

Pada akhirnya, 2019 menikmati pertemuan teknologi yang sedang booming dan uang mudah dari The Fed, dan itu membuktikan pepatah Wall Street kuno bahwa pasar memanjat dinding kekhawatiran, mungkin lebih dari tahun-tahun sebelumnya.