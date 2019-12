Bursa Saham Asia Berakhir Negatif

INILAHCOM, Shanghai - Pasar saham Asia-Pasifik jatuh dalam perdagangan ringan pada hari Selasa, dengan beberapa indeks utama ditutup untuk liburan Tahun Baru dan yang lainnya ditutup lebih awal.

Shanghai Composite SHCOMP, + 0,32% tergelincir 0,1%. Sementara Shenzhen Composite 399106, + 0,52% naik 0,2% setelah data menunjukkan aktivitas pabrik China terus berkembang untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Desember, setelah enam bulan kontraksi.

Indeks HSI Hang Seng di bursa Hong Kong, -0,46% turun 0,5% menjelang penutupan awal. Indeks ASX 200 XJO Australia, -1,78% juga ditetapkan untuk ditutup lebih awal, membukukan kerugian yang lebih curam. Nikkei Jepang dan Kospi di bursa Korea Selatan ditutup seperti mengutip cnbc.com.

Di antara saham individu, AAC 2018, + 1,80% dan China Resource Land 1109, + 0,91% naik di Hong Kong, sementara Tencent 700, -1,98% dan Alibaba 9988, -1,61% jatuh. BPT Beach Energy, -1,95%, BHP BHP, -1,27%, saham Commonwealth Bank CBA, -1,48% meluncur di Australia karena gelombang panas dan kebakaran hutan terus mencengkeram negara.

Pada hari Senin, indeks saham AS mencatat penurunan terburuk dalam sekitar empat minggu, meskipun ada optimisme atas pakta perdagangan awal dengan China yang mungkin akan segera ditandatangani.

Pasar AS - dengan pengecualian pasar obligasi - akan dibuka untuk satu hari penuh perdagangan Selasa, dan sebagian besar pasar global utama akan ditutup Rabu untuk Hari Tahun Baru.

Dalam perdagangan AS, patokan S&P 500 telah naik lima minggu berturut-turut, mencatat beberapa tertinggi sepanjang masa. Ini di jalur untuk mengakhiri Desember dengan kenaikan bulanan keempat berturut-turut.

S&P 500 SPX, -0,58% turun 0,6% menjadi 3.221,29. The Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,64% turun 0,6% menjadi 28,462,14. Nasdaq composite COMP, -0,67% kehilangan 0,7%, menjadi 8,945,99.

"Mungkin ada beberapa lembaga besar di luar sana yang mengambil untung," kata Randy Frederick, wakil presiden perdagangan & derivatif di Charles Schwab. "Pemain besar dapat memiliki pengaruh yang lebih besar di pasar ketika volumenya rendah."

Meskipun awal suram untuk liburan diperpendek minggu, S&P 500 berada pada langkah untuk menyelesaikan tahun ini 28,5% lebih tinggi, yang akan menjadikannya keuntungan tahunan terkuat untuk pasar sejak 2013.

Gencatan senjata dalam perang dagang AS dan Tiongkok selama 17 bulan dan tanda-tanda positif bagi ekonomi telah membantu menjaga minat investor. Kekhawatiran tentang kemungkinan resesi juga telah memudar sejak musim panas setelah Federal Reserve memangkas suku bunga tiga kali. Bank sentral tampaknya akan menjaga mereka tetap rendah dalam waktu dekat.

Namun, ketika pasar bersiap untuk menutup tahun yang kuat dari keuntungan, ketidakpastian tetap mengenai detail akhir dari kesepakatan perdagangan "Fase 1" antara Washington dan Beijing, yang menurut para pejabat AS akan ditandatangani pada awal Januari. Detail perjanjian belum diungkapkan, dan tidak jelas seberapa besar dampaknya jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perbedaan yang tersisa.

Beberapa laporan ekonomi yang berpotensi menggerakkan pasar dijadwalkan untuk rilis minggu ini.

Investor akan mempertimbangkan data baru tentang kepercayaan konsumen AS dan harga rumah pada Selasa, dan snapshot terbaru manufaktur pada hari Jumat. Sementara itu, risalah pertemuan kebijakan suku bunga terbaru Federal Reserve juga akan keluar pada hari Jumat.

Frederick mengatakan data terbaru tentang manufaktur mungkin adalah yang paling diperhatikan oleh investor.

"Sementara (manufaktur) hanya mewakili sekitar 12% dari ekonomi, itu cenderung lebih merupakan indikator utama dibandingkan sektor jasa," katanya. "Dan itu adalah salah satu hal yang menyebabkan orang-orang di luar sana yang berpikir kita mungkin akan melihat resesi di beberapa titik segera khawatir."

Minyak mentah patokan AS CLG20, -0,19% kehilangan 6 sen menjadi $ 61,62 per barel dalam perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange. Datang dari kemenangan beruntun empat minggu, tergelincir 4 sen menjadi $ 61,68 per barel pada hari Senin. Minyak mentah Brent, BRNG20, + 0,35%, standar internasional, menyerah 4 sen menjadi $ 66,63 per barel.

Dolar USDJPY, -0,18% jatuh ke 108,67 yen Jepang dari 108,89 yen pada Senin.