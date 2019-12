Inilah Aturan Baru Kerja Lembur di AS

INILAHCOM, Washington - Perusahaan akan membayar lebih banyak upah ketika aturan lembur baru mulai berlaku 1 Januari, tetapi pekerja masih merugi

Setelah lebih dari tiga tahun debat, negosiasi, dan tuntutan hukum, peraturan upah lembur wajib baru Departemen Tenaga Kerja AS mulai berlaku 1 Januari. Aturan ini memperpanjang upah lembur ke sekitar 1,3 juta pekerja AS yang diperkirakan.

Di bawah aturan sebelumnya, pekerja yang mendapat gaji alih-alih upah per jam berhak atas upah lembur jika mereka berpenghasilan kurang dari US$23.660 per tahun. Aturan baru menaikkan ambang batas menjadi US$35.568, di bawah ambang batas US$47.000 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 di bawah pemerintahan Obama.

Pekerja yang tidak dibebaskan harus menerima setidaknya satu setengah kali gaji rutin mereka setelah bekerja 40 jam seminggu. Karyawan yang digaji yang berpenghasilan kurang dari jumlah tertentu dan memiliki tugas eksekutif, administratif atau profesional juga dikecualikan.

Perusahaan harus membayar upah lebih tinggi untuk patuh, tetapi manfaat keseluruhan bagi pekerja akan beragam.

"Dalam kompromi, tidak ada yang benar-benar bahagia. Ini meninggalkan pekerja yang bisa mendapatkan perlindungan lembur yang lebih baik di bawah proposal aturan 2016," kata Margaret Ferraro, wakil presiden dan asisten penasihat umum di ADP seperti mengutip cnbc.com.

"Hal besar adalah benar-benar bagi pengusaha untuk menyelesaikan analisis lebih cepat daripada nanti."

Lior Rachmany, kepala eksekutif Dumbo Moving & Storage yang berbasis di Brooklyn, mengatakan ia bersiap untuk perubahan pada tahun 2016 dengan mempromosikan beberapa staf ke posisi manajerial yang tidak akan memenuhi syarat untuk lembur.

Ia juga meningkatkan tenaga kerjanya dari 60% menjadi 70%. Penggerak yang sebelumnya bekerja dua hingga tiga pekerjaan sehari sekarang menyelesaikan satu atau dua.

"Kami mencoba meningkatkan tenaga kerja untuk mengurangi kemungkinan lembur. Kami juga merekrut banyak agen dan vendor luar," kata Rachmany. "Terkadang vendor dan afiliasi luar membantu membebaskan kita dari aturan lembur."

Ada juga kerugian untuk perusahaan. "Kami kehilangan keahlian. ... Jika seseorang sebagus itu dan Anda memiliki seseorang yang dapat melakukan di atas rata-rata, Anda ingin memberi mereka lebih banyak tantangan. Tetapi jika mereka jatuh pada golongan gaji kurang dari US$35.568, mereka akan perlu mengambil langkah mundur dan mendapatkan lebih sedikit pekerjaan. Sayangnya, kami harus memberikan beban kerja kepada tenaga kerja baru. Kita merugi, dan karyawan juga merugi," kata Rachmany.

Dalam sebuah pernyataan September lalu, penjabat Sekretaris Buruh AS Patrick Pizzella mengatakan aturan baru "membawa pendekatan akal sehat yang menawarkan konsistensi dan kepastian bagi pengusaha serta kejelasan dan kemakmuran bagi pekerja Amerika."



Perusahaan merasa lega bahwa ambang batas lebih rendah dari yang semula diusulkan. Ambang US$23.660 per tahun tidak berubah sejak 2004, ketika ditetapkan oleh pemerintahan Bush. "Aturan baru membawa pendekatan akal sehat yang menawarkan konsistensi dan kepastian bagi pengusaha serta kejelasan dan kemakmuran bagi pekerja Amerika," Patrick Pizzella, penjabat Sekretaris Buruh AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bulan September.

Tetapi pekerja masih kehilangan upah. Kembali pada tahun 1975 ambangnya adalah US$8.060, yang setara dengan sekitar US$50.440 pada tahun 2014. Aturan asli yang dikeluarkan pada tahun 2016 adalah mencoba untuk menyesuaikan gaji dengan inflasi dan peningkatan biaya hidup.

Kemudian tepat sebelum peraturan tersebut diberlakukan, seorang hakim pengadilan distrik di Texas memblokir peraturan tersebut secara nasional. Perusahaan berpendapat bahwa batas baru itu terlalu tinggi.

Keputusan, yang diumumkan pada akhir September, memberi perusahaan sedikit waktu untuk mempersiapkan. "Ini adalah waktu yang sibuk tahun ini untuk memulai dan bukan jumlah besar waktu yang disediakan majikan untuk benar-benar mengambil semua tindakan ini," kata Lee Schreter, ketua kelompok praktik upah dan jam di Littler, sebuah firma hukum berfokus pada hukum ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan.

"Tidak hanya pemerintah federal meningkatkan tingkat lembur, tetapi banyak negara bagian menaikkan tingkat gaji mereka, jadi Anda harus memikirkan biaya tenaga kerja Anda dan apa yang paling masuk akal untuk bisnis Anda," kata Schreter. Beberapa negara, termasuk New York dan California, memiliki ambang gaji yang lebih tinggi dari standar federal untuk menentukan kelayakan lembur.

Perusahaan harus menganalisis tenaga kerja mereka tidak hanya dengan gaji tetapi juga deskripsi pekerjaan. Sebenarnya ada dua bagian untuk tes pembebasan eksekutif, administrasi dan profesional. Yang pertama adalah bahwa karyawan harus dibayar berdasarkan gaji yang memenuhi ambang minimum. Bagian kedua, sering diabaikan dari tes ini mensyaratkan bahwa karyawan juga melakukan tugas-tugas tertentu.

"Ini adalah kesalahpahaman umum bahwa hanya karena seseorang dibayar berdasarkan gaji, mereka dibebaskan," kata Krista Slosburg, seorang pengacara ketenagakerjaan di Stokes Lawrence di Seattle.

"Aspek pengujian itulah yang membutuhkan analisis lebih banyak. Saya telah memberi nasihat kepada pengusaha bahwa ini saat yang tepat untuk meninjau kembali uraian tugas dan melakukan audit internal untuk memverifikasi bahwa karyawan telah diklasifikasikan dengan benar," Slosburg menjelaskan.