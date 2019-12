Harga Minyak Berjangka Berakhir Turun

INILAHCOM, New York - Harga minyak berjangka berganti-ganti antara keuntungan dan kerugian selama perdagangan Senin (30/12/2019), sebelum akhirnya ditutup lebih rendah.

Investor memiliki ekspektasi terhadap kesepakatan tarif China-AS dan data industri yang optimis tidak cukup untuk mendorong harga lebih tinggi.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate turun 4 sen menjadi mantap pada US$61,88 per barel. Minyak mentah berjangka Brent naik 28 sen menjadi US$68,44 per barel.

Selama sesi, Brent mencapai US$68,99 per barel. Sementara WTI mencapai US$62,34 per barel, keduanya tertinggi sejak 17 September. Untuk tahun ini, Brent telah naik sekitar 27% pada tahun 2019, dan patokan AS naik sekitar 36%.

"Harga minyak telah mencapai level tertinggi sejak serangan ladang minyak Saudi pada pertengahan September, dan dengan demikian pedagang juga berhati-hati tentang kemungkinan aksi ambil untung," tambahnya.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat ketika Amerika Serikat melakukan serangan udara pada hari Minggu terhadap kelompok milisi Kataib Hezbollah. Sementara para pengunjuk rasa di Irak pada hari Sabtu secara singkat memaksa penutupan ladang minyak Nassiriya di selatan.

Para pejabat AS mengatakan serangan udara itu sebagai tanggapan atas pembunuhan seorang kontraktor sipil AS dalam serangan roket ke pangkalan militer Irak berhasil. Tetapi memperingatkan bahwa "tindakan tambahan" masih dapat diambil.

Di tempat lain, perusahaan minyak negara Libya NOC mengatakan sedang mempertimbangkan penutupan pelabuhan Zawiya barat dan mengevakuasi staf dari kilang karena bentrokan di dekatnya.

Harga minyak juga didukung oleh penurunan stok minyak mentah AS, yang turun 5,5 juta barel dalam sepekan ke 20 Desember, jauh melebihi perkiraan penurunan 1,7 juta barel dalam jajak pendapat Reuters.

Di China, aktivitas pabrik kemungkinan diperluas lagi pada bulan Desember karena permintaan eksternal yang lebih kuat dan dorongan infrastruktur di dalam negeri. Meskipun laju pertumbuhan ditetapkan untuk mereda karena pasar menunggu lebih banyak kepastian pada gencatan senjata perdagangan AS dan China, sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan.

Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa mereka berhubungan erat dengan Amerika Serikat pada penandatanganan perjanjian perdagangan yang telah lama ditunggu-tunggu.

Kedua negara pada 13 Desember mengumumkan perjanjian "Fase satu" yang mengurangi beberapa tarif AS sebagai imbalan atas apa yang dikatakan pejabat AS akan menjadi lompatan besar dalam pembelian produk pertanian Amerika dan barang-barang lainnya dari Tiongkok.