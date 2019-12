Kehawatiran Ekonomi Global Ramaikan Pasar Emas

INILAHCOM, New York - Harga emas berjangka naik pada hari Senin (30/12/2019) karena kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global membuat harga bertahan di atas US$1.500 per ounce dan ekspektasi kesepakatan perdagangan AS-China mengurangi pembelian safe haven dari melemahnya dolar.

Emas spot naik 0,3% menjadi US$1.515,42 per ounce. Di pekan sebelumnya, menandai minggu terbaik mereka sejak awal Agustus. Emas berjangka AS tidak berubah pada US$1.518,40 per ounce.

"Pendorong utama di balik apresiasi emas adalah kelemahan dolar," kata analis FXTM Lukman Otunuga, menambahkan bahwa emas dapat memperpanjang kenaikan hingga tahun 2020 jika perkembangan perdagangan antara kedua negara berbelok ke selatan.

"Kami belum mendengar detail (kesepakatan) dan pada saat yang sama belum ditandatangani di atas kertas."

Volume tipis akhir tahun memperburuk kelemahan luas dalam dolar, yang turun selama tiga sesi berturut-turut, dan pada hari Jumat mengalami penurunan satu hari terbesar sejak Maret.

Meskipun rincian yang lebih baik dari perjanjian tersebut belum diungkapkan, South China Morning Post melaporkan pada hari Senin bahwa Wakil Perdana Menteri China Liu He akan mengunjungi Washington minggu ini untuk menandatangani pakta tersebut.

Emas telah naik sekitar 18% pada tahun 2019 sendirian di belakang kekhawatiran resesi global yang dipicu oleh percekcokan perdagangan yang telah lama terjadi antara dua ekonomi terbesar dunia, dan pelonggaran kuantitatif oleh bank-bank sentral utama.

"Selama emas mampu bertahan di atas level psikologis US$1.500 ini, kita akan melihat emas menantang US$1.535 dan US$1.550 selama kuartal pertama 2020," kata Otunuga dari FXTM seperti mengutip cnbc.com.

Indikasi sentimen investor, kepemilikan dari dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas terbesar di dunia, SPDR Gold Trust naik 0,1% menjadi 893,25 ton pada hari Jumat, tertinggi sejak 29 November.

"Emas telah menembus level $ 1.500 selama seminggu terakhir dan mendekati tertinggi dua bulan setelah pelarian teknis, ditambah dengan melemahnya dolar," kata analis INTL FCStone Rhona O'Connell dalam sebuah catatan.