Inilah Faktor Penggerak Harga Minyak di 2020

INILAHCOM, New York - Wajar untuk mengatakan bahwa prediksi harga minyak di antara bank dan konsultan energi untuk tahun berikutnya sedikit berbeda.

Analis melihat harga patokan minyak internasional, minyak mentah Brent di antara US$59 hingga US$70 per barel untuk tahun 2020. Prediksi ini berdasarkan pada berbagai proyeksi untuk pasokan, permintaan global. Bahkan tergantung apakah kesepakatan pemotongan produksi terbaru OPEC akan melihat kepatuhan penuh dari negara-negara anggota.

Sebagian besar analis berbicara cenderung ke arah bearish, namun, melihat harga Brent berjuang untuk pergi jauh lebih tinggi daripada rata-rata November di US$63 per barel.

Administrasi Informasi Energi AS (EIA) memperkirakan harga spot Brent akan rata-rata US$61 per barel pada 2020. Atau turun dari rata-rata 2019 US$64 per barel, demikian dalam rilis Desember.

Dengan demikian menempatkan patokan minyak AS, West Texas Intermediate (WTI) harganya di rata-rata US$5,50 per barel lebih rendah dari Brent.

"EIA memperkirakan harga minyak mentah akan lebih rendah rata-rata pada tahun 2020 daripada pada tahun 2019 karena perkiraan kenaikan persediaan minyak global, terutama pada paruh pertama tahun depan," kata organisasi itu seperti mengutip cnbc.com, Selasa (24/12/2019).

Banyak negara penghasil minyak besar telah bekerja keras untuk membendung tren penurunan ini. Awal OPEC + perjanjian awal Desember akan melihat 500.000 barel tambahan minyak mentah per hari (bph) dipotong dari produksi.

Dengan 400.000 bph lebih lanjut dalam pemotongan sukarela dari Arab Saudi. Atau membawa total penurunan produksi aliansi bertujuan untuk 2,1 juta bph dalam upaya untuk meningkatkan harga minyak.

Tetapi masalah kepatuhan di antara negara-negara anggota seperti Nigeria untuk Irak yang lelah perang mungkin membuat angka-angka ini sulit dicapai, kata para analis.

Bank Jepang MUFG melihat "sinyal bahwa pasar minyak akan berada dalam surplus kecil 0,3mb / d tahun depan" dan mengatakan dalam laporan baru-baru ini bahwa "perkiraan harga minyak kami, kami mempertahankan US$59 per barel dan US$55 per barel untuk Brent dan WTI, masing-masing, pada tahun 2020."

Institute of International Finance (IIF) di Washington, DC, tidak melihat harapan untuk harga minyak pada awal dekade berikutnya, dan percaya bahwa potongan setengah juta barel tambahan dari OPEC + "mungkin tidak cukup untuk mengekang memproyeksikan kelebihan pasokan pada tahun 2020.

Dengan alasan karena blok OPEC + telah melakukan pemangkasan jauh melampaui target 1,2 mbd dari perjanjian sebelumnya.

Produksi kuat dari AS, Kanada dan Brasil, dipasangkan dengan kepatuhan yang lemah oleh beberapa negara OPEC + dan permintaan minyak yang lebih rendah secara global "dapat meningkatkan inventaris global sebesar 1,1 mbd pada tahun 2020," tulis IIF dalam laporan singkat Desember.

"Konsekuensinya," kata organisasi itu, "kami mengharapkan penurunan harga minyak Brent rata-rata menjadi US$60 per barel pada tahun 2020, dibandingkan dengan rata-rata US$64 per barel pada tahun 2019."

Sementara yang lain melihat alasan untuk bersandar bullish, dengan orang-orang seperti BofA Global Research dan J.P. Morgan menyebut harga di atas rata-rata 2019.

BofA mengakui bahwa "level target yang diumumkan (pada bulan Desember oleh OPEC +) mungkin lebih sulit untuk dipenuhi," dan bahwa perjanjian pemangkasan output kelompok tersebut mengecilkan kuota produksi untuk beberapa negara anggota yang belum memenuhi kuota sebelumnya, "menimbulkan keraguan atas tingkat kepatuhan pada tahun 2020."

Tetapi jika kepatuhan yang kuat tidak keluar dari perjanjian, kepatuhan itu, "ditambah dengan perkembangan ekonomi positif lainnya. Faktor tersebut seperti kenaikan persediaan global yang menumpuk dan kesepakatan perdagangan AS-China yang kecil, dapat mendorong Brent ke target harga US$70 kami ke depan jadwal," tulis BofA pada bulan Desember.

J.P. Morgan, sementara itu, memperbarui perkiraan Brent menjadi US$64,50 per barel untuk tahun 2020, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar US$59 per barel, dan mengharapkan harga turun menjadi US$61,50 pada tahun 2021.

Arab Saudi akan mengawasi tingkat kepatuhan OPEC + dan kondisi pasar menjelang pertemuan Maret 2020 di mana waktu langkah selanjutnya dapat diambil. Tetapi bahkan perkiraan tertinggi untuk Brent dalam US$70-an yang rendah tidak akan cukup untuk menyeimbangkan anggaran para anggota utama OPEC.

Dengan defisit anggarannya yang ditetapkan meningkat menjadi 7% tahun depan. Arab Saudi membutuhkan minyak pada US$77 hingga US$78 per barel untuk menyeimbangkan anggarannya, kata para analis.