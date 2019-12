Bursa Saham Asia Berakhir Variatif

INILAHCOM, Shanghai - Pasar Asia bervariasi dalam perdagangan yang tenang pada Selasa (24/12/2019). Perdagangan, mengikuti hari rekor lainnya di Wall Street.

Pada awal pekan ini, The Dow Jones Industrial Average DJIA, + 0,34% dan S&P 500 SPX, + 0,09% ditutup pada rekor tertinggi untuk hari ketiga berturut-turut. Sedangkan Nasdaq Composite COMP, + 0,23% mencatat rekor penutupan kesembilan berturut-turut.

Pedagang telah didukung oleh kesepakatan perdagangan fase-satu yang tertunda antara AS dan China, yang Senin mengumumkan rencana untuk membuka pasar minyak, telekomunikasi, dan listrik yang lebih luas bagi pesaing swasta.

Pada hari Selasa ini, para pemimpin dari China, Jepang dan Korea Selatan bertemu dengan latar belakang meningkatnya ancaman dari program nuklir dan rudal Korea Utara. KTT trilateral bertujuan untuk memperlancar beberapa gesekan regional, dan membahas lebih lanjut kerja sama regional dalam bidang ekonomi seperti mengutip marketwatch.com.

Nikkei NIK di bursa Jepang, + 0,01% hampir datar dan Indeks Hang Seng Hong Kong HSI, -0,15% turun 0,2%. Shanghai Composite SHCOMP, + 0,29% naik 0,3% sedangkan Shenzhen Composite 399106, + 0,80% naik 0,7%. Kospi 180721 Korea Selatan, -0,52% turun 0,5%, sementara saham naik tipis di STI Singapura, + 0,24% tetapi sedikit turun di Taiwan Y9999, -0,27%.

Indeks ASX 200 XJO di bursa Australia, + 0,13% naik 0,2%. Pasar di Australia dan Hong Kong akan ditutup lebih awal untuk Malam Natal. Banyak pasar global akan ditutup Rabu untuk liburan Natal.

Di antara saham individu, Fuji Electric 6504, + 1,19% dan pembuat peralatan teknologi Advantest 6857, + 1,14% naik di perdagangan Tokyo. Sementara Dai-ichi Life Holdings 8750, -1,61% dan Nikon 7731, -1,23% jatuh.

Di bursa Hong Kong, saham operator kasino Sands China 1928, + 1,13% naik. Sedangkan operator pasar saham Hong Kong Exchanges & Clearing 388, -0,94% dan China Construction Bank 939, -0,75% menurun.

Saham Samsung 005930, -0,90% tergelincir di Korea Selatan, dan Beach Energy BPT, + 3,17% melonjak di Australia.

Keuntungan terbaru pasar datang pada hari perdagangan yang sebagian besar diredam karena investor memulai libur singkat minggu. Pasar AS dijadwalkan untuk dibuka hanya setengah hari pada hari Selasa dan kemudian ditutup pada hari Rabu untuk Natal.

"Saat ini, banyak orang telah pulang ke rumah untuk tahun ini dan jalur resistensi paling rendah," kata Sameer Samana, ahli strategi pasar global senior di Wells Fargo Investment Institute.

"Sulit untuk melihat segala perubahan tren yang berarti antara sekarang dan akhir tahun."

Momentum untuk saham telah jelas naik selama berbulan-bulan, mendorong indeks saham utama ke rekor tertinggi. Indeks acuan S&P 500 telah selesai dengan kenaikan mingguan dalam 10 dari 11 minggu terakhir.

Kekhawatiran tentang kemungkinan resesi juga telah memudar sejak musim panas setelah Federal Reserve memangkas suku bunga tiga kali, dan bank sentral tampaknya akan mempertahankan suku bunga rendah untuk waktu yang lama.

Minyak mentah patokan AS, AS: CLF20 kehilangan 3 sen menjadi US$60,49 per barel. Minyak mentah Brent BRNG20, + 0,20%, standar internasional, turun 2 sen menjadi US$65,40 per barel.

Dolar USDJPY, + 0,01% terhadap yen Jepang datar di 109,39 yen.