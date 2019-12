Ini Alasan Harga Emas Bisa Naik

INILAHCOM, New York - Harga emas naik pada hari Senin (23/12/2019) di tengah perdagangan yang jarang menjelang musim liburan. Dengan berlarut-larut kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi global utama yang mendukung permintaan untuk safe-bullion.

Spot gold naik 0,4% pada US$1.483,86 per ounce. Emas berjangka AS naik 0,5% menjadi US$1.487,90 per ounce.

"Investor melihat risiko politik dalam jangka panjang. Ada potensi risiko ekonomi di sebagian besar negara. Itu tidak akan hilang dengan tergesa-gesa," kata analis INTL FCStone Rhona O'Connell seperti mengutip cnbc.com.

Amerika Serikat dan China masih belum menandatangani kesepakatan 'Fase-1' dan ketegangan di Timur Tengah berkontribusi pada daya tarik emas, tambahnya.

Presiden AS, Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat dan China akan "segera" menandatangani "Fase 1" dari perjanjian perdagangan. China mengatakan pada hari Senin akan menurunkan tarif produk mulai dari daging babi beku dan alpukat ke beberapa jenis semikonduktor tahun depan.

Sementara dua ekonomi terbesar di dunia telah bertukar olok-olok tentang kondisi kesepakatan perdagangan, ada banyak ruang untuk ketidakpastian. Tanda-tanda kegagalan dalam pembicaraan dapat mendorong emas lebih tinggi, kata para analis. Perang dagang 17 bulan telah mengguncang pasar dan mengipasi ketakutan resesi global.

Ekonomi China berkembang pada tingkat terlemahnya dalam hampir 30 tahun dan bisa menghadapi tekanan lebih ke bawah tahun depan.

Ekonomi Kanada secara tak terduga menyusut sebesar 0,1% pada Oktober, penurunan bulanan pertama sejak Februari.

Data baru dari Amerika Serikat memberikan sedikit jeda, dengan pesanan baru untuk barang modal buatan AS hampir tidak naik pada bulan November dan pengiriman menurun, menunjukkan investasi bisnis mungkin akan tetap menjadi hambatan pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat.

"Meskipun tenor optimis dari pasar secara keseluruhan, safe haven logam menunjukkan ketahanan tajam dan bahkan sedikit bullish karena reli pasar saham global," analis senior Kitco Metals Jim Wyckoff mengatakan dalam sebuah catatan.

S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi pada hari Senin.