INILAHCOM, Tokyo - Perdagangan yang tenang menjelang liburan Natal untuk banyak bursa telah membawa bursa saham Asia berakhir variatif pada penutupan Senin (23/12/2019).

Kekhawatiran atas kemungkinan uji coba rudal Korea Utara dipenuhi oleh tanda-tanda kemajuan lebih lanjut. Maksudnya dalam meredakan ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing ketika China mengumumkan rencana untuk lebih lanjut membuka pasar keuangannya untuk bisnis swasta.

Indeks Nikkei 225 NIK di pasar Jepang, + 0,02% ditambahkan 0,1% sementara Hang Seng HSI, -0,01% di bursa Hong Kong hampir datar. Di Korea Selatan, Kospi 180721, -0,02% tergelincir 0,2%. Indeks Shanghai Composite SHCOMP, -1,40% di bursa China naik 0,4% lebih rendah dan indeks ASX 200 XJO di bursa Australia, -0,46% menyerah 0,3% seperti mengutip marketwatch.com.

Saham naik di Taiwan Y9999, + 0,53% tetapi mundur di Indonesia JAKIDX, + 0,19% dan STI Singapura, + 0,14%.

Di antara saham individu, Nikon 7731, + 1,62% dan Olympus 7733, + 2,53% naik di perdagangan Tokyo, sementara Inpex 1605, -1,93% dan Fujitsu 6702, -1,78% menurun. Di Hong Kong, AAC 2018, + 0,61% dan Sands China 1928, + 0,38% naik sementara Sunny Optical 2382, -1,15% dan perusahaan telekomunikasi China Unicom 762, -1,52% tergelincir.

Samsung 005930, -0,89% tenggelam di Korea Selatan, sementara Beach Energy BPT, -1,95% dan Rio Tinto RIO, -1,77% jatuh di Australia.

"Namun, singkat dari sebuah headline bomb yang signifikan, Asia kemungkinan akan berada dalam mode makan siang yang diperpanjang hari ini menjelang istirahat pertengahan minggu secara global," kata Jeffrey Halley dari Oanda dalam sebuah komentar.

Tetapi kejutan seperti itu tidak akan keluar dari pertanyaan. Selama akhir pekan, Korea Utara mengatakan pemimpinnya Kim Jong Un telah mengadakan pertemuan penting partai berkuasa untuk memutuskan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan militer negara itu.

Pertemuan itu terjadi di tengah spekulasi bahwa Korea Utara dapat meninggalkan diplomasi dengan AS dan meluncurkan rudal jarak jauh atau roket pembawa satelit. Spekulasi tersebut mengarahkan jika Washington tidak menerima permintaannya untuk insentif baru untuk menyelamatkan negosiasi nuklir yang goyah pada akhir tahun.

Sementara itu, para pemimpin China, Jepang dan Korea Selatan mengadakan pertemuan tiga pihak di Cina minggu ini di tengah perselisihan tentang perdagangan, manuver militer dan permusuhan bersejarah.

Kerja sama ekonomi dan ancaman nuklir Korea Utara adalah masalah utama yang mengikat troika Asia Timur Laut. Meskipun tidak ada terobosan besar yang diharapkan pada pertemuan tersebut, kesempatan untuk diskusi tatap muka antara antagonis yang kadang-kadang saling menguntungkan dianggap penting.

Pengumuman oleh Dewan Negara menawarkan janji-janji luas tentang liberalisasi pasar tetapi termasuk desakan kepada bisnis swasta untuk "sangat mencintai rakyat dan Partai Komunis" dan "dengan antusias mendukung nilai-nilai sosialis."

Awal yang tenang untuk minggu ini mengikuti kinerja yang kuat pada Jumat di Wall Street, di mana saham teknologi dan perawatan kesehatan membantu mendorong indeks ke rekor tertinggi lebih lanjut.

S&P 500 mencatat minggu ke-10 dalam 11 kemenangan terakhir, berakhir dengan rekor tertinggi untuk keempat kalinya minggu lalu. Dow Jones Industrial Average dan Nasdaq komposit juga mengakhiri minggu ini di tertinggi baru.

Momentum untuk saham telah jelas naik selama berbulan-bulan, dan pasar menuju ke apa yang secara historis merupakan periode yang baik secara musiman.

Meningkatnya optimisme seputar kesepakatan perdagangan "Fase 1" yang diumumkan seminggu yang lalu antara Amerika Serikat dan China telah membantu mendorong indeks saham ke rekor.

Kekhawatiran tentang kemungkinan resesi juga telah memudar sejak musim panas setelah Federal Reserve memangkas suku bunga tiga kali, dan bank sentral tampaknya akan mempertahankan suku bunga rendah untuk waktu yang lama.

S&P 500 SPX, + 0,49% naik 0,5% menjadi 3.221,22 pada hari Jumat. Ini naik 28,5% untuk tahun ini. The Dow Jones Industrial Average DJIA, + 0,28% naik 0,3% menjadi 28.455,09. Nasdaq composite COMP, + 0,42% ditambahkan 0,4%, menjadi 8,924,96.

AS dan China sepakat pada 13 Desember untuk memangkas tarif beberapa barang masing-masing dan menunda ancaman tarif lainnya. Kesepakatan perdagangan sementara telah membantu mengurangi sumber utama ketidakpastian bagi investor yang akan memasuki tahun depan.

Saham secara tradisional naik dalam lima hari terakhir setiap tahun kalender, ditambah dua tahun pertama tahun baru. Itu terjadi cukup sering sehingga para pedagang menyebutnya "reli Santa," dan itu membawa keuntungan rata-rata 1,3% untuk S&P 500 sejak 1969, menurut Almanac Pedagang Saham.

Selama 50 tahun terakhir, saham telah naik dalam rentang tujuh hari kira-kira tiga perempat waktu.

Minyak mentah patokan AS: CLF20 turun 14 sen menjadi US$60,30 per barel dalam perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange. Itu kehilangan 74 sen untuk menetap di US$60,44 per barel pada hari Jumat.

Minyak mentah brent, BRNG20, -0,24%, standar internasional, turun 11 sen menjadi US$65,09 per barel. Itu menyerah 40 sen menjadi ditutup pada US$66,14 per barel pada hari Jumat.

Dolar USDJPY, -0,07% naik menjadi 109,43 yen Jepang dari 109,40 yen pada Jumat.