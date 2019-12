PT MNC Vision Jamin Kredit PT BMTR

INILAHCOM, Jakarta - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) memberikan jaminan kredit kepada PT Global Mediacom Tbk (BMTR) dari Investment Opportunities V Pte Limited sebesar US$15 juta.

Kredit disepakati pda 18 Desember 2019. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, akhir pekan ini.

PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) (dahulu bernama PT Sky Vision Networks) didirikan pada tanggal 27 Desember 2006 dengan nama PT Sumber Primautama.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham MNC Vision Networks Tbk, yaitu: Global Mediacom Tbk (BMTR) (69,44%), PT MNC Asset Management (7,54%) dan PT MNC Media Investasi (7,41%). Saham publik sebesar 10%.

Kegiatan usaha IPTV adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi, jasa dan investasi.

Saat ini, IPTV merupakan perusahaan induk yang memiliki dan mengelola Entitas Anak yang bergerak dalam bidang TV berbayar, fixed broadband/IPTV, layanan siaran digital (streaming).

PT MNC Vision Networks memiliki 4 Perusahaan Anak dengan kepemilikan langsung yaitu MNC Sky Vision Tbk (MSKY), PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play), PT MNC OTT Network (MNC Now), dan PT Nusantara Vision (NV / Oke Vision).

Pada tanggal 27 Juni 2019, IPTV memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham IPTV (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.522.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp240 per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak 3.522.000.000 dengan harga pelaksanaan Rp288 per saham.

Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Juli 2019.

Saham IPTV pada penutupan Jumat (20/12/2019) berakhir di Rp500 di pembukaan di Rp515 per saham.

Sementara PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) (dahulu Bimantara Citra Tbk) (BMTR) didirikan 30 Juni 1981 dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1982.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Global Mediacom Tbk, yaitu: MNC Investama Tbk (MNC Corporation) (BHIT) (24,70%), DB AG HK S/A Tempus BMTR-20599744013 (23,08%) dan DB AG HK S/A MNC Investama Tbk (BHIT) (6,79%). Ketiga pemegang saham ini merupakan pemegang saham pengendali. Saham publik sebesar 48,8%.

Induk usaha dari MNC Media adalah MNC Corporation, yang juga merupakan induk usaha terakhir dalam kelompok usaha MNC Media.

Untuk ruang lingkup kegiatan BMTR adalah di bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, real estate, arsitektur, pembangunan (developer), percetakan, jasa dan perdagangan, media dan investasi.

Saat ini, MNC Media bergerak dalam bidang investasi dan merupakan induk perusahaan dari beberapa anak usaha yang bergerak dibidang media (stasiun televisi FTA, TV-berlangganan dan konten multimedia,

serta portal berita online, surat kabar, majalah, radio dan layanan internet broadband).

Selain itu MNC Media juga memiliki bisnis online media, seperti aplikasi sosial media WeChat, portal berita dan hiburan Okezone.com, perusahaan mobile gaming Letang serta layanan Home Shopping 24 jam MNC Shop.

Anak usaha MNC Media yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain: Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dan MNC Sky Vision Tbk (MSKY)

Pada tanggal 20 Juni 1995, BMTR memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BMTR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 200.000.000 dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp1.250 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 17 Juli 1995.