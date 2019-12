Bursa Saham AS Perbaiki Rekor Tertinggi

INILAHCOM, New York - Indeks saham AS mencatat rekor lagi pada hari Jumat, setelah mendorong data ekonomi AS dan optimisme tentang kesepakatan perdagangan internasional membantu mengakhiri perdagangan penuh minggu terakhir dekade ini dengan nada tinggi.

Indeks acuan S&P 500 naik selama tujuh dari delapan hari terakhir dan sekarang telah naik selama empat minggu berturut-turut.

The Dow Jones Industrial Average DJIA, + 0,28% naik 78,13 poin, atau 0,3%, pada 28.455, indeks S&P 500 SPX, + 0,49% menambahkan 15,85 poin, atau 0,5% menjadi 3.221,22. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq COMP, + 0,42% mengambil 37,74 poin, atau 0,4%, pada 8.924,96.

Indeks Dow, S&P 500 dan indeks Nasdaq Composite semua berakhir pada rekor penutupan tertinggi.

Tahun-ke-tanggal Dow naik 21,98%, S&P 500 naik 28,55 dan Nasdaq naik 34,51%

Pada hari Kamis, Dow naik 137,68 poin, atau 0,5%, ke rekor penutupan 28.376,9, sementara indeks S&P 500 naik 14,23 poin, atau 0,5%, pada 3.205,37, tertinggi sepanjang masa. Nasdaq Composite Index menambahkan 59,48 poin, naik 0,7%, pada 8.887,22, memperpanjang kemenangan beruntunnya pada hari ketujuh dan mencetak rekor baru.

Apa yang mendorong pasar?

Perkiraan ketiga Departemen Perdagangan untuk PDB kuartal ketiga, yang diterbitkan Jumat, membiarkan pertumbuhan tidak berubah 2,1%, dengan belanja konsumen yang kuat diimbangi oleh investasi bisnis yang lebih lemah dalam persediaan.

Dalam data ekonomi AS lainnya, orang Amerika meningkatkan pengeluaran pada bulan November pada tingkat tercepat dalam empat bulan, menunjukkan rumah tangga masih memiliki banyak daya beli untuk menjaga ekonomi tumbuh pada kecepatan yang stabil melalui musim belanja liburan.

"Secara keseluruhan, intinya adalah bahwa angka ekonomi terus datang dengan kuat," Joe Saluzzi, mitra, co-kepala Perdagangan Ekuitas di Themis Trading mengatakan kepada MarketWatch. "Saya pikir banyak orang mungkin tidak diposisikan untuk ini."

Kongres juga mengeluarkan tagihan pengeluaran Kamis untuk menghindari penutupan sebagian pemerintah dan Gedung Putih mengkonfirmasi Presiden Trump akan menandatangani tagihan.

"Jika ekonomi tidak berguling dan memasuki parit resesi, dan inflasi konsumen inti jinak rendah di 1,6 persen, Anda bisa bertaruh dolar bawah Anda, Federal Reserve akan menyimpan pukulan yang cukup di punch bowl untuk memastikan bahwa 2020 akan menjadi tahun super untuk saham, "kepala ekonom MUFG Chris Rukey menulis dalam sebuah catatan. "S&P 500 membayar lebih banyak dividen daripada Federal Reserve membayar tunai."

Sentimen Wall Street juga tetap didukung oleh kemajuan kebijakan perdagangan internasional, setelah DPR AS mengeluarkan RUU USMCA untuk menggantikan NAFTA pada hari Kamis dan AS dan China menyepakati sebagian kesepakatan Jumat lalu.

"Ini merupakan dorongan bagi Tn. Trump, yang menganggapnya sebagai perjanjian perdagangan yang menjadi tanda tangannya, dan mengurangi satu sumber ketidakpastian bagi perusahaan, tetapi didominasi oleh ketidakpastian yang berkelanjutan atas pembicaraan perdagangan AS-China," tulis analis di UniCredit, dalam catatan penelitian Jumat.

Pada hari Jumat, Presiden Donald Trump mengatakan ia melakukan "pembicaraan yang sangat baik" dengan pemimpin China, Xi Jinping dan bahwa penandatanganan formal sebagian perjanjian perdagangan AS-China sedang diatur.

Namun, laporan panggilan oleh kantor berita China Xinhua mengatakan bahwa Presiden China, Xi Jinping prihatin dengan campur tangan AS dalam urusan dalam negeri Tiongkok dan mencatat "kata-kata dan perbuatan negatif" Amerika Serikat tentang masalah yang berhubungan dengan Taiwan, Hong Kong, Xinjiang dan Tibet seperti mengutip marketwatch.com.

Sementara itu, investor melihat sedikit risiko politik dalam pemakzulan Presiden Trump pada hari Rabu oleh Partai Demokrat yang dikendalikan House, di tengah harapan bahwa Senat yang dikendalikan oleh Partai Republik akan memilih menentang penghapusan Trump.

Secara terpisah, itu juga merupakan hari "penyihir empat kali lipat" yang relatif ringan, ketika berakhirnya empat opsi saham dan indeks saham berjangka dan opsi cenderung dapat berkontribusi pada peningkatan volume dan volatilitas pada bagian terakhir dari hari perdagangan.

Kali ini jatuh selama periode liburan akhir tahun di mana bank bertujuan untuk menopang modal mereka untuk memenuhi persyaratan peraturan, yang dapat menurunkan volume selama beberapa hari terakhir tahun ini.

US Steel Corp X, -10,78% turun 10,8% setelah mengumumkan Kamis sore bahwa kinerja keuangannya akan lebih buruk dari yang diharapkan pada kuartal keempat, dan perusahaan berencana untuk memangkas dividen, menunda pembelian kembali saham, memberhentikan pekerja dan memberhentikan beberapa operasi .

Nike Inc. NKE, + 0,04% Kamis malam melaporkan lompatan besar dalam laba dan penjualan triwulanan, tetapi saham kehilangan 0,2% pada hari Jumat setelah mencapai rekor penutupan $ 101,15 pada hari Kamis.

BlackBerry Ltd. BB, + 12,39% saham menguat 12,4%, setelah perusahaan perangkat lunak keamanan yang berbasis di Kanada membukukan pertumbuhan pendapatan kuartal ketiga yang mengalahkan ekspektasi analis.

Boeing BA, + 0,02% merosot 1,7% setelah kapsul Starliner yang baru mengalami masalah dan keluar jalur dalam hitungan menit setelah meluncur pada hari Jumat pada penerbangan uji pertama, sebuah latihan penting untuk peluncuran perdana tahun depan dengan para astronot.

Hasil pada catatan Treasury AS 10-tahun TMUBMUSD10Y, -0,27% berakhir lebih rendah dari titik basis lebih tinggi pada 1,916% Jumat, tetapi menutup minggu dengan kenaikan poin 9,6 basis poin, kenaikan yield terbesar sejak November, menurut Dow. Data Pasar Jones.

Harga minyak mentah menetap lebih rendah, dengan nilai per barel minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari CLG20, -1,34% kehilangan 74 sen, atau 1,2%, untuk menetap di US$60,44 per barel. Tetapi masih menutup kenaikan tiga pekan berturut-turut.

Harga satu ons emas untuk pengiriman Februari GCG20, -0,13% pada Comex ditutup turun US$3,50, atau 0,2%, pada US$1.480,90 per ons.

Dolar AS menetap lebih tinggi, dengan indeks ICE US Dollar DXY, + 0,31% naik 0,3%.