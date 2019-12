IHSG Berhasil Naik 0,5% ke 6.284,37

INILAHCOM, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan saham Jumat (20/12/2019) berakhir menguat 34,42 poin atau 0,55 persen di level 6.284,37 dari pembukaan di 6.257,16. Indeks menguat hanya di awal dan diakhir perdagangan akhir pekan ini.

Sore ini sebanyak 185 saham mengalami kenaikan harga, sedangkan 261 saham mengalami penurunan harga serta 161 saham tak mengalami perubahan harga. Volume perdagangan sangat tinggi mencapai 33,5 miliar saham senilai Rp13,2 triliun.

Transaksi investor asing mengalami net foreign buy sebesar Rp2,79 triliun. Dengan pembelian investor asing mencapai Rp7,4 triliun. Sedangkan penjualan investor asing sebesar Rp4,6 triliun.

Pengutan indeks di akhir sesi mendapat dukungan dari sektor infrstruktur yang naik 2,07% diikuti saham sektor industri dasar yang naik 1,3%.

Indeks JII naik 1,5%, indeks SMInfra18 naik 0,4%, indeks IDX30 naik 0,8%, indeks ISSI naik 0,8% dan indeks LQ45 menguat 0,8%.

Saham dengan pembelian terbesar asing adalah saham BMRI dengan net buy asing sebesar Rp668,7 miliar. Saham BBRI untuk net buy asing sebesar Rp869,8 miliar. Saham TLKM dengan net buy asing sebesar Rp457,3 miliar

Saham-saham yang mengalami kenaikan harga diantaranya GGRM sebesar Rp975 menjadi Rp53.100 per lembar dan UNVR sebesar Rp925 menjadi Rp41.625 per lembar serta TPIA sebesar Rp525 menjadi Rp10.525 per lembar.

Saham-saham yang mengalami penurunan harga diantaranya INPS sebesar Rp995 menjadi Rp4.030 per lembar dan DSSA sebesar Rp550 menjadi Rp14.500 per lembar serta UNTR sebesar Rp475 menjadi Rp21.250 per lembar.

Saham-saham teraktif diperdagangkan yakni MNCN sebanyak 27.190 kali senilai Rp100,8 miliar diikuti IPTV sebanyak 17.849 kali senilai Rp18,6 miliar serta NIKL sebanyak 17.103 kali senilai Rp57,2 miliar. [nes]