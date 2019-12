Inilah Dampak Lain Perang Dagang AS-China

INILAHCOM, New York - Perang dagangnya antara AS dengan China adalah salah satu dari 10 peristiwa "abu-abu" terbaik untuk tahun 2020.

Demikian menurut Bilal Hafeez, CEO perusahaan strategi keuangan Macro Hive. Grey swans atau angsa abu-abu adalah peristiwa yang berpotensi signifikan yang dianggap tidak mungkin terjadi tetapi masih mungkin. Hafeez menyarankan bahwa fokus AS pada perdagangan barang dan jasa dengan China menjadikan pengenalan kontrol modal "kemungkinan nyata" untuk melindungi bisnis Amerika.

"Pertanyaan yang lebih besar adalah bahwa aset terkuat yang dimiliki AS adalah kekayaan intelektual dan kinerja perusahaannya," kata Hafeez seperti mengutip cnbc.com.

"Apa yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa telah ada investasi Cina yang signifikan di Lembah Silikon, perusahaan-perusahaan China membeli perusahaan AS, sehingga AS dapat mengatakan 'tunggu sebentar, kami tidak akan menerimanya lagi'."

Hafeez menunjuk ke AS yang memaksa perusahaan China untuk menjual aplikasi kencan gay Grindr karena kekhawatiran sensitivitas data pada bulan Mei.

"Apa yang bisa kita lihat adalah langkah yang lebih ekstrem ke arah itu, di mana AS mengatakan hampir semua investasi China di AS harus dihentikan, dan ini akan dilihat dalam konteks perang dingin antara AS dan China," dia menambahkan.

Skenario lain yang lebih mungkin terjadi di antara 10 angsa abu-abu Makro Hive adalah Jepang melakukan intervensi di pasar valuta asing, karena tampaknya kehabisan opsi kebijakan moneter konvensional dalam upaya merangsang ekonomi.

"Itu tidak benar-benar memiliki banyak pilihan di sisi kebijakan moneter, itu sudah membeli obligasi, itu membeli ekuitas. Satu hal yang telah berhasil di masa lalu untuk Jepang adalah melakukan intervensi di pasar mata uang, sehingga mungkin ada ruang bagi mereka untuk melakukan intervensi," kata Hafeez, menambahkan bahwa ini akan menimbulkan reaksi AS mengingat fokus administrasi Donald Trump pada nilai tukar mata uang.

Di antara acara angsa kelabu lainnya yang dicatat oleh Macro Hive adalah lonjakan inflasi zona euro, Apple membeli Disney, Tesla bermitra dengan Hyundai, bank-bank disintermediasi Federal Reserve AS melalui mata uang digital, dan serangan drone terhadap instalasi AS di Timur Tengah.