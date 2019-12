Bursa Saham Asia Turun Respon Sikap BoJ

INILAHCOM, Tokyo - Bursa saham di Jepang lebih rendah pada hari Kamis (19/12/2019) karena Bank of Japan (BoJ) mempertahankan kebijakan moneter stabil.

Nikkei 225 tergelincir 0,29% menjadi ditutup pada 23.864,85 karena saham FamilyMart turun lebih dari 2%. Indeks Topix juga turun 0,13% untuk mengakhiri hari perdagangannya di 1,736.11.

Yen Jepang terakhir diperdagangkan pada 109,56 per dolar, menguat dari level terendah sebelumnya di 109,67.

Dalam pernyataannya, BoJ mengatakan: "Ekonomi Jepang kemungkinan akan melanjutkan tren ekspansi yang moderat, karena dampak perlambatan ekonomi luar negeri pada permintaan domestik diperkirakan akan terbatas, meskipun ekonomi kemungkinan akan terus dipengaruhi oleh perlambatan untuk saat ini. "

"Sepertinya ada lebih banyak harapan pelonggaran dalam pertemuan Oktober tetapi ada beberapa tanda-tanda positif yang datang dari ekonomi global," Tom Learmouth, ekonom Jepang di Capital Economics, seperti mengutip cnbc.com.

Dia menambahkan bahwa ukuran konsumsi yang lebih luas untuk Oktober yang dirilis minggu ini menunjukkan "penurunan konsumsi yang jauh lebih kecil" menyusul kenaikan pajak penjualan bulan itu. "Semua yang mendukung Bank Jepang, tetap menunggu untuk masa mendatang," katanya.

Di tempat lain, saham China daratan pulih dari penurunan sebelumnya oleh penutupan pasar. Komposit Shanghai sebagian besar tidak berubah pada 3.017,07. Sementara komposit Shenzhen naik 0,21% menjadi sekitar 1.713,03. Komponen Shenzhen sebagian besar datar di 10.296,29.

Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong turun lebih dari 0,4%, pada jam terakhir perdagangannya, dengan saham raksasa teknologi China Tencent turun lebih dari 1%.

Kospi di bursa Korea Selatan ditutup sedikit lebih tinggi pada 2.196,56. Saham pembuat chip SK Hynix naik 0,65% di belakang Micron membukukan kuartal pertama mengalahkan di garis atas dan bawah.

Sementara itu, S & P / ASX 200 di Australia turun 0,27% menjadi ditutup pada 6.833,10.

Data pekerjaan Australia untuk November yang dirilis Kamis menunjukkan kenaikan 39.900 pekerjaan yang disesuaikan secara musiman, jauh lebih tinggi dari ekspektasi kenaikan 14.000 oleh jajak pendapat Reuters.

Tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman juga datang lebih rendah dari yang diharapkan di 5,2%, dibandingkan dengan perkiraan 5,3% oleh jajak pendapat Reuters.

Dolar Australia melonjak ke $ 0,6879 mengikuti level terendah sebelumnya di $ 0,6846.

"Satu hal yang mungkin cukup positif dalam skema ini adalah ukuran tren tingkat pengangguran sekarang terlihat seolah-olah mulai stabil ... yang merupakan perkembangan yang membantu," Paul Bloxham, kepala ekonom untuk Australia, Selandia Baru dan global komoditas di HSBC, mengatakan kepada "Squawk Box" CNBC pada hari Kamis.

"Kami belum keluar dari hutan," tambah Bloxham. "Jika tingkat pengangguran keluar itu baik-baik saja, tapi itu benar-benar harus turun, kita harus mendapatkan kenaikan dalam pertumbuhan upah dan itu semua harus mengalir melalui RBA untuk mendapatkan inflasi kembali ke target sehingga saya tidak akan menolak gagasan bahwa RBA mungkin masih harus melakukan sedikit lebih banyak pelonggaran. "

Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang adalah 0,36% lebih rendah.

Saham di Wall Street turun semalam, mengakhiri kemenangan beruntun lima hari mereka. S&P 500 ditutup sekitar 0,04% lebih rendah pada 3.191,14 sementara Dow Jones Industrial Average tergelincir 0,1% untuk mengakhiri hari perdagangannya di 28.239,28. Nasdaq Composite melawan tren keseluruhan karena naik 0,05% menjadi ditutup pada sekitar 8.827,74.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 97,323 setelah melihat tertinggi sebelumnya di 97,42.

Harga minyak sedikit berubah pada sore jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional berjangka minyak mentah Brent di US$66,20 per barel dan minyak mentah AS berjangka di US$60,95 per barel.