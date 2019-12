Bursa Saham Asia Berakhir Variatif

INILAHCOM, New York - Bursa saham AS berakhir bervariasi pada Rabu (18/12/2019) , karena hanya Nasdaq Composite yang mampu memperpanjang kemenangan beruntun dengan dorongan sentimen dari kesepakatan perdagangan AS-China fase satu.

Kemungkinan pemakzulan Presiden Trump oleh Dewan Perwakilan AS di Washington pada Rabu malam hanya memiliki sedikit risiko bagi investor, catat para analis.

The Dow Jones Industrial Average DJIA, -0,10% turun 27,88 poin, 0,1%, menjadi ditutup pada 28.239,28. Sementara S&P 500 SPX, -0,04% merosot 1,38 poin, kurang dari 0,04%, menjadi berakhir pada 3.191,14. Nasdaq Composite Index COMP, + 0,05% naik 4,38 poin, kurang dari 0,05%, berakhir pada 8,827.73, penutupan rekor baru.

Nasdaq melihat rekor kelima berturut-turut ditutup, rekor beruntun terpanjang sejak Januari 2018.

Indeks utama mencetak kenaikan kelima beruntun mereka pada Selasa, dengan ketiganya mencatatkan rekor terbaru dalam serangkaian penyelesaian, meskipun setelah kenaikan moderat. Dow pada Selasa naik 31,27 poin, atau 0,1%, menjadi berakhir pada 28.267,16.

Sementara S&P 500 menambah kenaikan 1,07 poin, atau kurang dari 0,1%, berakhir pada 3.192,52. Nasdaq Composite ditutup pada 8823,36 setelah naik 9,13 poin, atau 0,1%.

Apa yang mendorong pasar?

Kesepakatan perdagangan AS - China yang diumumkan Jumat telah memberikan dukungan intermiten untuk ekuitas minggu ini, karena sebagian memutar kembali beberapa tarif yang ada pada impor Tiongkok dan membatalkan rencana untuk pungutan tambahan menjelang batas waktu 15 Desember.

Sementara itu bisa menguntungkan petani Amerika, skeptisisme tetap ada pada target yang ditetapkan oleh negosiator AS.

"Dengan tidak adanya perincian baru tentang ketentuan kesepakatan atau ketika diharapkan akan ditandatangani, ada beberapa kegelisahan di pasar," kata Raffi Boyadjian, analis investasi senior di XM, dalam sebuah catatan seperti mengutip marketwatch.com.

"Namun, bahkan tanpa driver baru, suntikan sentimen positif dari pengumuman kesepakatan kemungkinan akan cukup untuk bertahan hingga akhir tahun karena perdagangan berakhir selama periode Natal dan Tahun Baru."

Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada hari Selasa, Robert Lighthizer, Perwakilan Dagang AS, juga menyarankan pemerintahan Trump siap untuk meningkatkan konfrontasi perdagangannya dengan UE.

Hal ini bisa melalui tarif baru, setelah menyegel gencatan senjata dengan China dan memberlakukan perjanjian USMCA dengan Kanada dan Meksiko untuk menggantikan NAFTA.

Sementara itu, investor tampak kurang muram atas prospek ekonomi global. Indeks sentimen bisnis Jerman, indeks iklim bisnis Ifo, datang pada 96,3 poin yang lebih kuat dari perkiraan pada Rabu pagi, naik dari 95,1 yang direvisi naik pada November dan melampaui perkiraan untuk pembacaan 95,5.

Sementara saham didukung oleh resolusi parsial AS - perang perdagangan China minggu ini, Federal Reserve juga melumasi roda reli dengan memberikan likuiditas tambahan bagi bank. "Upaya bank sentral AS untuk memulihkan ketenangan ke pasar keuangan setelah lonjakan tiba-tiba dalam biaya pinjaman jangka pendek pada pertengahan September telah terbukti berhasil, kata Presiden Fed New York, John Williams pada hari Rabu.



Investor sejauh ini sebagian besar tetap tidak terpengaruh oleh proses impeachment terhadap Presiden Donald Trump yang dipimpin oleh Demokrat House. DPR secara luas diperkirakan akan memberikan suara mendukung dua pasal pemakzulan terhadap presiden Rabu malam, menetapkan panggung untuk persidangan di Senat yang dikontrol Republik, yang dipandang cenderung membebaskan Trump.

"Kapur satu alasan lagi mengapa pasar ekuitas AS memiliki angin di layar mereka sekarang," kata Nicholas Colas, salah satu pendiri DataTrek Research.

"Peluang terjadinya pertengkaran politik yang mengganggu pada tahun 2020 semakin berkurang. Perlombaan Presiden 2020, setidaknya dengan langkah-langkah saat ini, dibentuk untuk menjadi lebih tentang kepribadian (Trump vs Biden) daripada pemungutan suara pada norma-norma ekonomi A.S. Karena itu, ada banyak waktu untuk hal-hal berubah. Tapi di situlah segalanya hari ini."

FDX FedEx Corp, -10,03% saham merosot 10% setelah melaporkan laba fiskal kuartal kedua dan prospek yang jatuh jauh dari perkiraan Wall Street. Saham itu terpukul Selasa setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Amazon.com Inc AMZN, -0,03% telah memblokir vendor pihak ketiga dari menggunakan pengiriman FedEx Ground untuk Pengiriman Perdana.

Boeing BA, + 0,22% tetap berjaga-jaga setelah keputusannya untuk menghentikan produksi 737 jet Max pada hari Senin mengipasi kekhawatiran tentang AS.

Hasil pada catatan Treasury AS 10-tahun TMUBMUSD10Y, + 2,00% naik 3 basis poin menjadi 1,93%.

Harga minyak mentah berdetak lebih rendah, dengan harga berjangka Januari untuk minyak mentah West Texas Intermediate CL00, -0,23% turun satu sen menjadi US$60,93 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga satu ons emas untuk pengiriman Februari GCZ19, -0,07% turun US$1,90, atau 0,1%, menjadi menetap di US$1.478,70.

Dolar AS DXY, + 0,20% naik 16 sen, 0,2%, terhadap sekeranjang rekan-rekan utama.

Di Eropa, STOXX Europe 600 SXXP, -0,13% turun 0,1% menjadi 414,38. UK FTSE 100 UKX, + 0,21% sekitar 15 poin, 0,2%, lebih tinggi.

Di Asia semalam, China CSI 300 000300, -0,22% sedikit berubah pada 4,032, Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong naik 40,50 poin, 0,2%, dan Nikkei NIK di bursa Jepang, -0,55% jatuh 131,69 poin, 0,6%.